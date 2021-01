De Martino a Tv Talk: gossip, Belen e tv, i segreti del successo di Stefano

Stefano De Martino è diventato in pochi anni uno dei volti di punta di Rai Due e le scelte fatte dalla direzione stanno dando i loro frutti. Il successo di Stasera tutto è possibile di martedì sera è stata un’ennesima conferma ma anche una rilevante sorpresa per la seconda rete del servizio pubblico. L’esordio più seguito di sempre con target di giovani e giovanissimi.

Insomma, con l’intrattenimento, l’ex ballerino di Amici, ci sa fare e anche bene. Ospite della trasmissione Tv Talk su Rai Tre, De Martino ha tirato le somme del suo, ancora breve, percorso artistico in qualità di conduttore. Da Made in Sud, passando per il Festival di Castrocaro e, infine, Stasera tutto è possibile. Si è sganciato dall’immagine di semplice danzatore del talent show di Canale 5 e ha trovato la cifra che forse più gli si addice. D’altronde, come lui stesso ha ammesso, scherzando: “Quando ho smesso di ballare nessuno si è dispiaciuto“.

Ma Amici lo ha aiutato molto. Non smette di ricordare il suo affetto nei confronti di colei che gli ha permesso di salire per la prima volta su un palcoscenico importante: Maria De Filippi. Canale 5 lo ha reso celebre, lo ha fatto crescere e gli ha fatto conoscere quella che per un po’ di tempo è stata la donna della sua vita, Belen Rodriguez, con la quale ha avuto anche un figlio, il piccolo Santiago.

Anche la sua relazione, e ciò che è avvenuto intorno, lo hanno aiutato molto. Ma in un primo momento forse ne è rimasto incastrato in una maniera che ha compreso poco. “Il gossip tende a deprezzare, ti fa prendere poco sul serio e venendo dalla danza, da un contesto accademico, mi ha un po’ destabilizzato“. Successivamente ha capito che in fondo, quelle stesse voci, l’interesse smisurato nei confronti della sua vita privata, sono state come una sorta di “raccomandazione”. Quindi, “Se c’è della sostanza si sopravvive, altrimenti no“.

L’onnipresenza nella cronaca rosa, com’è lui stesso ad ammettere, lo portato a vivere intorno a pregiudizi e cliché. Ma da questa situazione ha saputo trarre vantaggio e ironicamente ha affermato che la sua carriera è partita con basse aspettative da parte di tutti, quindi per sorprendere è bastato poco.

“Stop danza, voglio il varietà”

Artisticamente non pensa più alla strada della danza. Le sue aspirazioni sono altre e non includono nemmeno la possibilità della recitazione, nonostante abbia preso parte a una delle puntate della fiction Che Dio ci aiuti. “Mi piace la tv per la sua estemporaneità, finché me la lasciano fare io sono contento e mi diverto“. L’intento è dunque quello di continuare la carriera da conduttore e ha svelato anche il suo sogno nel cassetto: “Sono un fan del varietà del sabato sera. È quello il mio obiettivo“.