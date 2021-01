Stefano De Martino è cambiato: “Così spendo i miei soldi oggi”

Inutile negarlo: Stefano De Martino è uno dei personaggi dello spettacolo più popolari. Nonostante abbia appena 31 anni è da dieci anni un Vip di spicco nello showbiz del Belpaese. Una popolarità che inizialmente ha travolto De Martino che però, per fortuna, ha potuto contare sulle sue umili origini. Radici che hanno fatto bene a Stefano che, nonostante i gossip e le polemiche, è riuscito a non scrollarsi mai di dosso la sua semplicità e umanità.

All’inizio della sua carriera guadagnare tanti soldi ha destabilizzato in qualche modo Stefano De Martino? A Tele Più il diretto interessato ha spiegato che nonostante il successo resta una persona umile nell’animo. Anche se, come succede a tanti, quando nasci in un determinato contesto tendi a idealizzare la felicità e la immagini legata alle cose materiali.

A tal proposito l’ex marito di Belen Rodriguez ha specificato:

“Nel tempo ho capito che non è così. È cambiato il mio rapporto con i soldi. Passato il momento del riscatto sociale in cui volevo guidare una macchina grande e indossare un orologio prezioso mi sono reso conto che queste cose non mi interessavano più di tanto”

Stefano De Martino ha dichiarato che oggi per lui è importante sapere solo che ha del denaro da parte, che può pianificare un viaggio, può affrontare un’emergenza o far frequentare una buona scuola al figlio Santiago, che sta per compiere otto anni. Ma attenzione, come tanti, non manca di certo un capriccio ogni tanto.

L’ultimo Stefano De Martino se l’è tolto qualche anno fa, quando è riuscito ad acquistare una barchetta. Il conduttore di Rai Due ci ha tenuto a precisare che non si tratta di uno yacht, come pensano tutti, bensì di un gozzo sorrentino che porta il nome del figlio Santiago. Stefano ha affermato di aver sempre sognato di poter navigare su una barca tutta sua e ora quel sogno è diventato finalmente realtà.

Ai famigliari, invece, nessun regalo di lusso o oggetti particolari, come chiarito da Stefano De Martino:

“Se regalo un gioiello a mia nonna il suo primo pensiero è di nasconderlo in un cassetto per paura che qualcuno glielo rubi. Meglio fare loro la sorpresa di un divano nuovo o una cesta piena di frutta e verdura, come ho fatto durante le vacanze di natale. Sono regali che non li spaventano e riescono a goderseli”

Stefano De Martino è molto legato alla sua famiglia che vive a Torre Annunziata ed è sempre felice quando deve spostarsi a Napoli per lavoro. Sia Made in Sud sia Stasera tutto è possibile sono infatti registrati negli studi Rai in Campania. Un piccolo regalo per Stefano che da qualche anno è tornato a vivere a Milano per stare vicino a Santiago dopo un breve periodo trascorso a Roma per via del suo impegno quotidiano ad Amici.