Stefano e Belen comprano uno yacht: il nome della barca emoziona tutti

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono fatti un regalo molto particolare. Ecco di cosa si tratta

Stefano e Belen un po’ di relax prima di tornare a lavoro

La coppia si sta concedendo un po’ di relax prima di riprendere a lavorare. I due hanno prima fatto un romantico viaggio in Marocco, insieme al piccolo Santiago, per poi spostarsi ad Ibiza e Formentera ed infine a Capri. Molto presto, Stefano De Martino e Belen Rodriguez saliranno sul palco insieme per condurre ben due programmi televisivi insieme. Vedremo i due al timone de La Notte della Taranta e poi del Festival di Castrocaro che andranno in onda su Rai Due.

“Un po’ d’amore non fa mai male” le parole di De Martino sul ritorno con Belen Rodriguez

Ultimamente Stefano si è soffermato a parlare anche della sua Belen definendola “una donna che abbaglia con una forte vena ironica”. Il ballerino, che sta letteralmente vivendo un momento d’oro tra privato e lavoro, ha commentato così il ritorno di fiamma con la bella Rodriguez: “Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male”