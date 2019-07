Stefano De Martino, parole dolci su Belen: “È una donna che abbaglia”

Stefano De Martino: parole dolci su Belen dopo il ritorno di fiamma

Che Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano tornati insieme non è di certo una novità. La coppia ha riformato la famiglia, per la felicità e la serenità del piccolo Santiago. E se si parlava di seconde nozze, ora il ballerino e conduttore si lascia andare a dolci parole sulla moglie. E lo fa in un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Oggi, in edicola giovedì 18 luglio. Che De Martino sia pazzamente innamorato di Belen non è un mistero, i due si sono concessi diverse vacanze romantiche dopo la notizia di esser tornati insieme; l’ultima delle quali ad Ibiza, isola molta cara a Belen dove si reca ogni estate con amici e parenti. Dopo il successo a Made in Sud, dove Stefano ha dato prova che le sue capacità non si fermano alla danza, ora è lanciatissimo e condurrà insieme alla Rodriguez ben due serate: la prima è la Notte della Taranta e la seconda sarà la finale del Festival di Castrocaro.

De Martino: “Belen è una donna…“

Proprio parlando degli impegni in tv con l’argentina che Stefano rivela: “Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belen è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappiamo sdrammatizzarla“. E sul loro ritorno di fiamma, si dice contento di come i fan e il pubblico lo abbia accolto: “Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento dove l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male“.

Stefano De Martino risponde alle critiche sulla nuova svolta da conduttore

Abbiamo conosciuto Stefano De Martino come ballerino ad Amici, dove all’epoca faceva coppia con Emma Marrone. Tanti i pregiudizi che il conduttore ha dovuto affrontare quando il suo ruolo in tv è cambiato radicalmente. “Sei ballerino e devi morire ballerino“, spiega Stefano svelando un piccola aneddoto che forse nessuno conosceva: “Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando, lei (Maria De Filippi, ndr.) li ha fermati e mi ha preso. Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo“.