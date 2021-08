Coppie vip al capolinea o in crisi: gli amori scoppiati e le cause degli addii

Turbolenze sentimentali per diversi volti noti nell’ultimo periodo. Le coppie ‘scoppiate’ vip, nei mesi scorsi, non sono state poche. Ci sono poi quelle di cui si sussurrano profonde crisi. Una rottura ‘freschissima’ è stata quella che ha visto protagonisti Luca Onestini e Ivana Mrazova. Il bolognese e la modella ceca si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 2 e hanno coltivato un amore lungo quattro anni. Qualcosa, però, non ha funzionato e così è arrivato l’annuncio della conclusione della love story. Annuncio che non è stato privo di polemiche. Onestini ha detto che nonostante sia siano “supportati” si è consumato l’addio. Non della stessa opinione Ivana che infatti ha smentito l’ex: “No, non ci siamo aspettati e supportati”. Ops!

Naufragio d’amore, l’ennesimo, per Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro e volto conosciuto dal pubblico di Barbara d’Urso: la favola con il pugile Dario Socci non c’è più. “Abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune, è finita”, ha spiegato Paola.

Strade separate anche per Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, già protagonisti di vari tira e molla. Stavolta però sembra che non ci sarà più alcun ‘tira’. Resta soltanto il ‘molla’, per la tranquillità di mamma Eva, che mai è stata contenta della relazione della figlia.

Punto morto anche per la ‘soap opera’ tra Arisa e Andrea Di Carlo. Dopo tantissimi ‘t’amo e non t’amo’ la cantante e il manager si sono separati. Sarà per sempre oppure ci saranno altri capitolo della storia? Chissà…

Pure Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si sono detti addio: matrimonio in frantumi. Come nel caso di Mercedesz e Lucas, una ‘suocera’ ha esultato. Vale a dire la madre di Umberto. ‘Guenda’ non ha preso affatto bene la questione. Amen!

Situazione spinosa anche per il calciatore Nicolò Zaniolo e l’ex Sara Scaperrotta che è stata lasciata mentre era incinta. Il bebè è nato: prima del parto lei ha accusato pesantemente l’atleta della Roma di essere sempre stato assente.

C’è poi stato il divorzio che ha scosso il gossip globale: Bill Gates e Melinda hanno preso strade differenti. Si mormora di tradimenti da parte del magnate. L’ex moglie non avrebbe sopportato i suoi legami con Epstein. Si consolerà con la divisione del patrimonio. Cifre surreali: alla donna spetterebbero 65 miliardi di dollari.

Capitolo coppie in crisi: Can Yaman e Diletta Leotta vivrebbero ormai da ‘single’. Love story al capolinea? Si sussurra addirittura che non ci sia mai stata alcuna relazione e che i baci, le coccole e gli abbracci sarebbero stati soltanto a favor di telecamere. Si attendono ulteriori news.

Chiacchieratissimi anche gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti: i ben informati assicurano che il matrimonio stia vivendo un periodo difficile ma che i due interpreti stiano provando a raddrizzarlo.