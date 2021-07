Guendalina Tavassi “è scioccata” per le parole dell’ex suocera: i fatti

Guendalina Tavassi attaccata dalla madre dell’ex marito Umberto D’Aponte. L’ex suocera, sotto a un post Instagram dell’influencer, si è avventurata in un botta e risposta con una utente che aveva espresso dispiacere per la fine della relazione. Parole molto nette e per nulla tenere quelle espresse da mamma D’Aponte che senza troppo girarci attorno ha detto di essere più che contenta che il matrimonio del figlio sia giunto al capolinea. Le nozze si sono celebrate nel 2013 e l’ex coppie, durante il matrimonio, ha avuto due figli Chloe e Salvatore.

“Peccato che tu e Umberto vi siate lasciati”. Questo il commento di una fan della Tavassi. Il pensiero è stato captato dall’ex suocera di Guendalina che ha tuonato: “Nessun peccato, anzi… Sono la mamma di Umberto e lei non sa quanto sono felice”. L’utente ha così replicato che voleva soltanto esternare la propria ammirazione per la simpatia mostrata dalla coppia prima che si lasciasse, augurando una buona giornata alla signora.

Non chiaro il motivo per cui la madre di D’Aponte abbia rilasciato una simile dichiarazione che ha colpito non poco Guendalina. A riferire dello stato d’animo turbato della 35enne sono state persone a lei molto vicine.

Fonti molto vicine a Guendalina, raggiunte da GossipeTv, hanno raccontato che l‘influencer è “sempre più scioccata” dalla piega che stanno prendendo certe situazioni. Dall’altro lato, sempre le persone consultate, hanno sottolineato che la Tavassi “preferisce non replicare per evitare tensioni”. E ancora: “Guendalina vuole preservare la tranquillità per il bene dei suoi figli e non perdersi in discussioni pubbliche che porterebbero a galla cose che è meglio che restino private”.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte: mistero sulle cause che hanno portato il matrimonio al capolinea

Guendalina e Umberto hanno comunicato la rottura nel marzo scorso. Entrambi non hanno mai spiegato pubblicamente le cause che hanno portato il matrimonio alla conclusione. L’annuncio della separazione è giunto poco dopo la faccenda spigolosa che ha coinvolto l’influencer che si è vista pubblicare in rete clandestinamente dei video intimi che le sono stati trafugati dal cellulare. Il fatto, ha rimarcato Guendalina di recente, non è però in alcun modo riconducibile alla fine della love story con D’Aponte che navigava in acque burrascose da tempo.