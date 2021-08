Mercedesz-Lucas rottura, Eva Henger felice: la decisione dell’attrice

Ormai non è più una novità: Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non stanno più insieme. I due, dopo una convivenza avviata in provincia di Piacenza, hanno deciso di prendere strade differenti. Troppi litigi e incomprensioni e un sentimento ormai svanito hanno allontanato la giovane modella e influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne.

Di questa rottura ne è ben felice Eva Henger, che per via di Lucas Peracchi si è allontanata dalla figlia Mercedesz. Tra quest’ultima e la madre c’è stato un duro litigio che non è stato ancora risolto del tutto. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, Eva ha svelato in che rapporti è oggi con Mercedesz:

“Con lei al momento non sto litigando, siamo in un momento di pace e di tranquillità, bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà”

Eva Henger ha specificato che ora che Mercedesz Henger è tornata single sarà più facile ricucire il legame. L’attrice 48enne non ha mai visto di buon occhio Lucas Peracchi e l’ha pubblicamente attaccato tra giornali e tv. Eva è pronta a fare pace con la sua primogenita ma ha ammesso che le frasi dette in passato non svaniranno da un momento all’altro.

In una recente intervista, invece, Mercedesz Henger si è limitata a dire che non è più disposta ad avere confronti con la madre Eva in tv. La 29enne preferisce dialoghi privati, lontano dalle telecamere. Insomma, chi vivrà vedrà…Riusciranno Eva e Mercedesz a ritrovare la complicità di un tempo?

Mercedesz Henger, nuovo flirt dopo Lucas Peracchi

Stando agli ultimi gossip Mercedesz Henger ha già dimenticato Lucas Peracchi tra le braccia di un altro uomo. Una facoltoso avvocato di nome Michele, originario di Pescara ma che vive a Milano, che avrebbe fatto perdere la testa alla giovane modella e influencer. Nei giorni scorsi i due si sarebbero concessi una romantica vacanza in Grecia, sull’isola di Santorini.

L’esperto di cronaca rosa Investigatore Social ha assicurato che tra le braccia di questo ragazzo la trentenne avrebbe ritrovato quella serenità che da qualche tempo aveva perso. Gli ultimi mesi di relazione con Lucas Peracchi non sono stati per niente facili anche se la Henger non è pentita di nulla.