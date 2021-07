Mercedesz Henger dimentica Lucas: in Grecia col nuovo fidanzato Michele

Mercedesz Henger ha un nuovo fidanzato. Com’è noto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha chiuso da qualche mese la lunga relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Nonostante una convivenza avviata a Castell’Arquato, città natale del personal trainer, la coppia è scoppiata. Il motivo? A detta di Mercedesz è finito l’amore. Così, stanca dei numerosi litigi, la figlia di Eva Henger ha lasciato la provincia di Piacenza e si è trasferita a Milano.

Nel capoluogo meneghino Mercedesz Henger avrebbe conosciuto il nuovo fidanzato, con il quale starebbe trascorrendo una romantica vacanza in Grecia, sull’isola di Santorini. A lanciare l’indiscrezione Deianira Marzano, che ha parlato di un facoltoso avvocato che avrebbe fatto perdere la testa alla giovane modella e influencer. A fornire qualche dettaglio in più ci ha pensato su Instagram l’Investigatore Social, tra i più esperti nel mondo del gossip italiano.

Il paparazzo ha spifferato che il nuovo amore di Mercedesz Henger si chiamerebbe Michele: è nato a Pescara ma vive a Milano e ha studiato per tanti anni a Londra e Mosca. L’Investigatore Social ha assicurato che tra le braccia di questo ragazzo la trentenne avrebbe ritrovato quella serenità che da qualche tempo aveva perso. Gli ultimi mesi di relazione con Lucas Peracchi non sono stati per niente facili anche se la Henger non è pentita di nulla.

Il rapporto oggi tra Mercedesz ed Eva Henger

Al di là della liaison naufragata con Lucas Peracchi, Mercedesz Henger non ha ancora fatto pace con la madre Eva, alla quale è sempre stata molto legata. Le due si sono allontanate proprio per via dell’ex modello, giudicato dall’attrice ungherese troppo aggressivo nei confronti della figlia.

Mercedesz ha sempre difeso a spada tratta il suo ex fidanzato e oggi non è riuscita a ricucire il suo rapporto con la madre. La giovane Henger ha ammesso che per fortuna può contare su tante amicizie che l’hanno aiutando a superare la delusione vissuta con Lucas Peracchi.

E a proposito di quest’ultimo Mercedesz ha ribadito che non ci sono stati né tradimenti né terze persone che hanno portato alla fine della convivenza.