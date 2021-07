Mercedesz Henger è single e non ha recuperato i rapporti con mamma Eva Henger. Negli ultimi anni le due hanno vissuto molti alti e bassi, più bassi che alti, e molti hanno pensato che la causa fosse Lucas Peracchi. A Eva infatti la relazione tra Mercedesz e l’ex tronista di Uomini e Donne non è mai andata a genio, e non ha mai fatto molto per nasconderlo. In realtà se lei e sua figlia si sono allontanate è per altri motivi. Sembravano inseparabili, avevano un rapporto molto stretto e sembravano due amiche, due sorelle più che madre e figlia. Oggi quel rapporto non c’è più, ma Mercedesz ha preferito non scendere nei dettagli. Su una cosa è stata chiara: non è colpa di Lucas Peracchi.

Innanzitutto, Mercedesz ha parlato della fine della storia con Lucas. Aveva annunciato la nuova rottura circa un mese fa, da quel momento nulla è cambiato. Non sono tornati insieme e lei sta cercando di affrontare nel modo migliore possibile questa fase della sua vita. Non è facile, ha spiegato, perché comunque sono stati molto bene insieme e hanno vissuto una storia bellissima. Dopo aver condiviso di tutto, emozioni e passioni, non vorrebbe far finire in malo modo la storia:

“Non ci sono stati tradimenti o che altro, semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me. […] Siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima. Poi c’erano piccoli dettagli su cui non andavamo d’accordo”

I veri motivi per cui hanno deciso di lasciarsi rimangono privati, insomma. Potrebbe essere una incompatibilità caratteriale come una visione diversa della vita, a breve o a lungo termine. Fatto sta che Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non stanno più insieme, ma questo non cambierà il rapporto con mamma Eva Henger. Su questo la giovane è stata chiara: sebbene molti pensino che il distacco fra loro sia stato causato da Lucas, così non è. Lei preferisce far credere alle persone ciò che vogliono, tenendo per sé la verità e i dettagli.

Ha tenuto a specificare che nessun uomo potrebbe mai dirle di non parlare con sua madre o di non avere rapporti con lei, quindi no, non è stato Lucas la causa del loro distacco. Anche perché in tal caso dopo la rottura sarebbe subito ricomparsa insieme a Eva, invece non è successo. Mercedesz e Eva Henger non hanno fatto pace: