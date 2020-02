Serale Amici 2020, Francesco eliminato dopo Karina? Errori e lacrime

Amici Serale ultime notizie: Francesco sbaglia, ma i professori lo salvano (per ora)

Francesco Bertoli deve impegnarsi e concentrarsi di più per poter giungere alla fase finale del programma. Il Serale di Amici 2020 è vicinissimo, ma durante la parte finale del suo percorso sta inciampando in numerosi ostacoli che potrebbero precludergli la possibilità di diventare uno dei concorrenti del nuovo cast. Durante l’esame per l’eliminazione, Francesco ha sbagliato la tonalità del brano, ma i professori gli hanno comunque voluto dare un’altra chance: credono in lui? La maggior parte di loro sì… peccato che la commissione esterna l’abbia bocciato.

Francesco Bertoli al Serale di Amici? Rudy Zerbi si complimenta con lui

Se sembra ormai segnato il destino del ballerino Matteo, non si può dire lo stesso per Francesco, che comunque – nonostante gli errori commessi – ha fatto breccia nel cuore di qualche insegnante, che vorrebbe vederlo quanto prima al Serale di Amici 2020. Rudy Zerbi ha decretato il verdetto: “Anche su di te siamo arrivati a una decisione conclusiva… Prosegui la tua corsa verso il Serale! Complimenti!”. Nella voce dell’insegnate vi era dell’entusiasmo: fa segretamente il tifo per lui?

Francesco piange, Karina viene eliminata: solo tre posti al Serale

Saputo il giudizio, Francesco di Amici è tornato in sala relax ed è scoppiato in lacrime (Nyv ha invece fatto piangere Alfonso Signorini). L’emozione è stata incontenibile perché convinto che non ce l’avrebbe fatta. A lasciare la scuola, la danzatrice classica Karina, che ha voluto ringraziare tutti per quello che hanno fatto nei suoi confronti: “Siete stati sempre molto attenti per ogni mia esibizione. Voglio dare un messaggio per tutti i ragazzi che mi seguono da casa: questo è un ‘no’, ne ho ricevuti tanti, ma nessuno mi fermerà. Questa è stata una delle esperienze più brevi e formative della mia carriera da ballerina. Ho capito tantissime cose su me stesse che mi porteranno a essere un’altra ballerina”. Arrivati a questo punto, chi saranno gli allievi che verranno giudicati dalle nuove commissioni del Serale?