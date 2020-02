Serale Amici 2020, nuova commissione di ex finalisti? Grandi cambiamenti

View this post on Instagram

Buongiorno a tutti, ieri sera ho letto questa news su DAVIDEMAGGIO.IT e quello che mi incuriose piu di tutto fu questa frase che vi ho elencato in allegato…sarà mai che la santa patrona degli artisti la Maria Nazionale magari si sarà ricordato di questa mia proposta rilasciata in un'intervista al settimanale TOP nel numero del 24 .02.2017 ? ritornano gli AMICI finalisti del programma negli anni in veste di una giuria in più ?Voi che cosa ne pensate? L'INTERVISTA IN ALLEGATO RECITA COSI Consiglio a Maria di aggiungere alle puntate del serale una giuria in più, composta unicamente dai finalisti di tutte le edizioni di Amici che si alternano. Penso che solo noi finalisti avendo vissuto in prima persona quest'esperienza conosciamo gli sforzi veri per preparare una puntata serale. Forse potremmo essere più obiettivi e sensibili su certi giudizi in determinate situazioni. Penso che piacerebbe anche ai concorrenti e al pubblico che così potrebbero rivedere i propri beniamini. Vorrei anche lanciare un hashtag #amicixamici perchè oltre a sapere che cosa ne pensa Maria, vorrei sapere cosa ne pensa il pubblico del talent. MARIA SEGUIRÀ QUALCUNO DEI TUOI CONSIGLI? Non lo so c'è chi dice si c'è chi dice no, la padrona di casa è lei ma le mie proposte mi sembrano costruttive. #klajdiselimi #ballerino #finalista #medaglia Amici di Maria De Filippi #intervista #settimanale #top #proposta #amicixamici #giuria #serale #amici19 #programma #mediaset #davidemaggio @davidemaggioit #mariadefilippi