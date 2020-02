Coach Amici 19, anticipazioni inaspettate: Maria stravolge il Serale

Anticipazioni Amici 19, le prime novità sul Serale: i coach ci saranno o non ci saranno?

Il silenzio assordante di queste settimane sui coach del Serale di Amici 19 finalmente è giunto al termine! Maria De Filippi ha fatto una scelta per il Serale dell’edizione in corso ed è una scelta che da molti verrà apprezzata, visto come è andata l’anno scorso. Negli anni passati i nomi dei possibili coach e giudici del Serale circolavano dal mese di dicembre più o meno, ma quest’anno invece non è successo. E non perché Maria e la sua redazione sono stati ben attenti a mantenere nascosto il tutto, bensì perché pare non ci saranno nomi da rivelare. Queste sono infatti le ultime anticipazioni di Amici: non ci saranno i coach al Serale.

Il Serale di Amici 19 farà a meno dei coach: Maria dice no ai direttori artistici

Come ha annunciato poco fa Davide Maggio, ad Amici 19 gli allievi dovranno fare a meno della guida dei direttori artistici. I Bianchi e i Blu non verranno indirizzati dai coach nelle scelte dei brani da cantare oppure delle coreografie da portare in scena. E non ci saranno i coach a decidere chi e quando schierare durante le sfide. Da un lato è un vero peccato se pensiamo all’aiuto che direttori artistici come Emma ed Elisa hanno dato agli allievi negli anni scorsi. Dall’altro lato è un ritorno alle origini che potrebbe rimettere totalmente al centro dell’attenzione gli allievi di Amici e il loro talento. Ci sono sempre i professori su cui poter contare, dopotutto.

Amici, non ci saranno i coach al Serale dell’edizione numero 19

Come si svolgerà allora la gara? Maria spiegherà tutto durante la prima puntata del Serale, in onda il 28 febbraio, oppure durante l’ultimo appuntamento del pomeridiano. Non resta che attendere di scoprire se ci saranno o meno i giudici, altra figura importante nei recenti Serali. Proprio ieri abbiamo parlato di due nomi d’eccezione presenti nelle puntate, ma è tutto da confermare. C’è solo una cosa certa: senza questi ruoli ci sarà più spazio da dedicare ai concorrenti del Serale di Amici 19, ma non mancheranno gli ospiti a riempire lo show.