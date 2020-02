Amici Serale, Albano e Romina giudici? “Ospiti fissi”, le anticipazioni

Albano e Romina Power al Serale di Amici 19? Le anticipazioni a sorpresa sui due cantanti e Maria De Filippi

Le ultime anticipazioni sul Serale di Amici 19 coinvolgono due cantanti d’eccezione: Albano e Romina Power. Per il momento non c’è nulla di ufficiale, ma con il Serale alle porte è chiaro che iniziano a circolare le prime voci sui vari protagonisti del cast. Inutile dire che i veri protagonisti sono e saranno gli allievi di Amici, ma i ruoli di giudici e di coach sono importanti. Effettivamente non si hanno anticipazioni né sui primi né sui secondi e questo silenzio è un tantino strano. Negli anni passati, infatti, Maria De Filippi durante le ultime puntate del pomeridiano ha sempre annunciato i nomi del Serale, ma in questa edizione tutto tace. Ci saranno o non ci saranno i giudici e i coach?

Amici 19, Albano e Romina Power ospiti o giudici al Serale?

Nelle ultime ore però un conduttore televisivo ha sganciato la bomba. Sono anticipazioni sul Serale di Amici da prendere con le pinze, ma vediamo di cosa si tratta. Vito Diomede, questo il nome del conduttore, ha pubblicato su Facebook un video con Albano in cui si parla degli impegni televisivi del cantante. Pare infatti che avesse in programma una serata nella provincia di Bari, ma è stato costretto a rimandare. Queste le sue parole: “Devo dare una notizia che è molto piacevole per me, nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio”.

Amici Serale: “Albano e Romina ospiti fissi per sei puntate”, le news

Il 28 febbraio è proprio il giorno in cui inizierà il Serale di Amici, ma ci sarà anche La Corrida su Rai 1. Il conduttore però ha parlato esplicitamente di Amici: “Notizia esclusiva!! Albano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi”. Non è chiaro dunque se saranno ospiti fissi o se potrebbero essere invece i giudici. Ne sapremo di più nei prossimi giorni!