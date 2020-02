Concorrenti Serale Amici, Timor stronca Matteo: “Tutti i ballerini già dentro”

Timor Steffens chiarissimo con Matteo Cogliandro: ecco cosa pensa veramente di lui e chi voterà per il Serale di Amici

Matteo Cogliandro rischia seriamente di non accedere al Serale di Amici 2020. Potrebbe non esserci posto per un altro ballerino, cosa che ha sottolineato Timor Steffens, quando oggi, durante il daytime, gli ha detto chiaramente che i suoi preferiti sono già “dentro” e che voterà per il cantante Stefano (voluto solo dai professori di ballo). L’esternazione di Timor non ha sorpreso più di tanto Matteo, il quale vorrebbe far cambiare idea all’insegnante: quest’ultimo gli ha dato anche degli imput… Riuscirà a trarre degli insegnamenti dai consigli di Steffens? Sicuramente il ballerino non si tirerà indietro, soprattutto al punto del programma in cui è giunto.

Amici news: nessun altro posto per un ballerino? Matteo in pericolo

Si abbassano le possibilità di andare al Serale per Stefano, e vale lo stesso per Matteo. Timor non ha voluto girarci troppo attorno: “Tutti i ballerini che volevo sono già al Serale”. L’insegnante è rimasto piacevolmente colpito dalle qualità del danzatore, ma non ha mai visto dei passi in avanti o delle coreografie in cui ha rischiato maggiormente: “Quando ti vedo ballare, capisco che stai facendo il tuo stile. Sei molto forte, hai preso coscienza del tuo corpo. Però penso che tu debba lavorare sulla dinamica quando ti esibisci. Devi mostrare qualcosa di nuovo”.

Concorrenti Serale Amici 2020: la convinzione di Matteo e lo speciale sul nuovo cast

Matteo di Amici è convito di meritare un posto al Serale di Amici 19: “Io credo che gli altri ballerini non abbiano nulla di meglio rispetto a me. Penso di meritarmi quel posto tanto quanto loro”. Chi riuscirà veramente a ottenere la maglia verde? Nella puntata di oggi è successo anche qualcosa di sorprendente: Nyv ha fatto piangere Alfonso Signorini! Se volete scoprire ulteriori curiosità su quest’edizione di Amici di Maria De Filippi, non dovete far altro che seguire lo speciale in onda questa sera su Real Time.