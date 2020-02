Amici 19, Stefano confessa: “Mi votano contro” e poi ringrazia la nonna

Stefano di Amici non si arrende: i “no” dei professori non gli fanno paura

Stefano Farinetti rischia grosso. Lo sa bene. Può contare solo sui professori di ballo, che lo vogliono fortemente al Serale di Amici 2020. Quest’oggi ha tirato le somme, parlando non solo del suo percorso all’interno della scuola, ma anche del suo rapporto con gli insegnanti e con i suoi compagni. Infine ha raccontato un aneddoto divertente sulla nonna, la sua fan numero uno, che ha sempre creduto nel suo talento. Stefano, comunque, non vuole gettare la spugna: darà tutto sé stesso per prendere una delle tre maglie verdi rimanenti.

Amici 2020 ultime notizie: le paure di Stefano affrontate

Il cantante di Amici 19 ha raccontato cos’ha capito durante il suo percorso televisivo e artistico: “Ho scoperto tante debolezze ma le ho affrontate. Ho capito che avere paura è normale. Si può essere tristi, ma si deve essere in grado di affrontare la tristezza e accettare le critiche”. È probabile che Stefano e altri cantanti non riusciranno ad arrivare al Serale, anche se il cantante ha saputo reagire: “Non farsi vedere dagli altri è brutto. Sembrava fossi passato qui per caso. Spesso mi sono sentito sottovalutato, ma la cosa peggiore è quando cominci a sottovalutarti tu”.

I professori bocciano di nuovo Stefano Farinetti? Serale lontano

Ha poi parlato dei professori: “Il mio rapporto con gli insegnanti di canto è divertente. Sono simpatici, ma mi votano sempre contro. Questa cosa continua a pesarmi. Il mistero per cui non mi apprezzano è un ‘mistero della fede’. Mi votano sempre contro. Per fortuna ci sono i professori di ballo”. Nonostante i “no” dei professori, Stefano è riuscito a creare dei legami solidi: “Questo percorso mi lascerà tante persone importanti. Per quanto riguarda il lato musicale, io sono convinto che, anche se non dovessi riempire gli stadi, continuerò a fare musica”.

I concorrenti del Serale di Amici 19 per Stefano: ecco chi sono

A chi affiderà le maglie? Certamente non a Matteo (che è stato stroncato da Timor Steffens): “Le meritano Martina, Jacopo e io. La dedicherei a mia nonna. Sogna da quando avevo cinque anni di vedermi qui ad Amici. Una volta mi ha chiamato e mi ha detto che, dopo avermi visto, può morire felice”.