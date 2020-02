Concorrenti Serale Amici 19, Stefano e Matteo non ce la fanno?

Amici 2020: quali sono gli allievi davvero a rischio?

Momento difficile per i concorrenti di Amici 2020 che non sono ancora arrivati al Serale. Ci sono solo tre maglie verdi a disposizione e non è facile andare avanti per quei ragazzi che non hanno nemmeno un professore che credono fortemente in loro: Stefano Farinetti, per esempio, è apprezzato per il suo timbro, ma nessuno si è voluto schierare apertamente dalla sua parte, chiamandolo “talento”. Tra gli allievi rimasti è sicuramente quello che rischia di più. C’è da dire, comunque, che non ha saputo mettersi in mostra durante tutto il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi: questo segnerà la sua eliminazione definitiva?

Matteo Cogliandro voluto solo da Veronica Peparini: gli altri professori lo elimineranno?

A non farcela potrebbe essere anche il ballerino Matteo Cogliandro: voluto fortemente da Veronica Peparini, non ha fatto breccia nel cuore degli altri insegnanti, che hanno preferito altri danzatori. Tra i concorrenti rimasti ancora fuori dal Serale di Amici 19, lui è l’unico ballerino: questo potrebbe giocare a suo favore, visto che ci sono numerosi cantanti. Potrebbe essere questa la categoria che verrà penalizzata in quest’ultima settimana di formazione del nuovo cast di Amici. Francesco Bertoli è stato duramente criticato, ma siamo certi di vederlo al Serale: alcuni professori credono fortemente in lui. Dovrebbe – a loro dire – lasciarsi andare di più.

Amici ultime notizie dalla scuola: tutto sui concorrenti rimasti

Che dire, invece, di Martina Beltrami? La cantante sta dimostrando di volere con tutta sé stessa quella maglia verde. Un posto potrebbe essere il suo. Quest’anno il regolamento pare proprio che non cambierà: tre è il numero dei papabili concorrenti del Serale e non ci saranno altri posti extra. Gli allievi ancora in gara per un posto al Serale sono Francesco, Jacopo, Matteo, Martina e Stefano. Chi riuscirà a coronare il proprio sogno? Intanto infuria la polemica sulla messa in onda del Serale!