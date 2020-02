Concorrenti Serale Amici 2020, cambia regolamento? Arriva l’ufficialità

Numero concorrenti Amici 2020: per il Serale nessun tipo di cambiamento?

Il regolamento di Amici 19 potrebbe subire dei cambiamenti, qualora i professori dovessero ritenere ingiusta l’eliminazione di uno o più allievo. Quest’oggi abbiamo ricevuto l’ufficialità del numero di concorrenti che possono ancora concorrere per il Serale: ne sono precisamente 3. Né uno di più né uno di meno. Quest’anno non si transige e quindi gli insegnanti potrebbero non avere nessun tipo di influenza per portare avanti quelli che per loro sono dei talenti (mentre per alcuni loro colleghi no). Un regolamento rigido per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi?

Allievi Serale 2020: il numero dei posti non potrà cambiare

La pagina Instagram ufficiale del talent show di Canale 5 ha precisato che non ci saranno concorrenti in più rispetto al numero prefissato: “Il 28 Febbraio è vicino e mancano massimo tre maglie verdi da assegnare! Chi merita di indossarle?”. Dopo le polemiche riguardanti la messa in onda del venerdì e la data anticipata, adesso i telespettatori si sono fatti sentire perché ritengono ingiusto lasciare fuori ballerini e cantanti che hanno lavorato duramente per diversi mesi. Ma il numero quasi sicuramente rimarrà invariato: sappiamo, attraverso le ultime anticipazioni di Amici 2020, che ci sono state altre eliminazioni.

Regolamento Amici di Maria De Filippi: le tre vie per accedere al Serale

Qual è il regolamento di Amici per i concorrenti che potrebbero accedere al Serale? Ci sono tre modi per ottenere un posto:

Gli allievi che riceveranno i voti più alti durante la sfida a squadre si presentaranno davanti a una giuria esterna: l’esame verrà diviso in tre step e tutti devono essere superati; I professori possono decidere di valutare un concorrente per eliminarlo o per permettergli di continuare il suo percorso all’interno della scuola; I concorrenti ancora fuori dal Serale di Amici 19 hanno la possibilità di decidere, attraverso un sistema di votazioni, un concorrente da mandare davanti alla commissione di insegnanti interni.

Questa settimana prepariamoci a grandi sorprese: quali saranno gli altri tre concorrenti del Serale di Amici 19?