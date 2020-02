Anticipazioni Amici prossime puntate: nuovo posto al Serale, scelte difficili

Amici 19 anticipazioni settimana: nuove sfide difficili per i concorrenti, chi accederà al Serale?

Conosciamo quasi tutti i concorrenti del Serale di Amici 2020. Siamo agli sgoccioli. Non mancano poi così tanti giorni prima della formazione del nuovo cast di allievi: non sarà facile, per gli insegnanti, scegliere i più meritevoli, quelli che potrebbero avere più chance nello step successivo del talent show di Canale 5; oltre ai professori, a valutare anche una commissione tecnica, che spesso si rivela molto severa. Francesco Bertoli ne sa qualcosa: il cantante non riesce mai a superare l’ultima prova e probabilmente potrebbe accedere al Serale di Amici 18 solo grazie all’intervento degli insegnanti (anche se non tutti credono nel suo talento).

Concorrenti Serale Amici 2020: Francesco Bertoli ce la farà?

Anna Pettinelli è convinta che Francesco Bertoli merita di accedere al Serale: il ragazzo ha dimostrato di volere quel posto e ha presentato degli inediti che potrebbero funzionare nella nuova fase del programma. Nelle prossime puntate, potrebbe cambiare nuovamente meccanismo oppure saranno i ragazzi a dover scegliere chi di loro potrà presentarsi davanti alla commissione: Marcello Sacchetta li ha criticati duramente e non capisce perché stiano aspettando così tanto tempo.

Nuove eliminazioni ad Amici 19

Assisteremo ad altre eliminazioni che faranno molto discutere (la ballerina Karina ha lasciato la scuola), come l’ultimo abbandono; sta giungendo al termine questa fase delicata del programma, durante la quale i telespettatori si fanno sentire: c’è chi vorrebbe vedere Francesco al Serale, chi invece Martina e così via… Mancano solo tre posti. Chi riuscirà a prendere le prossime magliette verdi? La formazione del nuovo cast di Amici 19 è quasi arrivata alla fine e si dovrà subito pensare alle squadre guidate probabilmente da due coach famosi… il toto-nome comincerà presto!