Nuovi concorrenti al Serale di Amici? Marcello Sacchetta critica: “Persa un’occasione”

Serale Amici 19, i concorrenti “in forse” non riescono a capire chi deve andare avanti: tutta questione di strategia o bisogna credere alla loro buonafede?

Quali saranno i prossimi concorrenti del Serale di Amici 2020? Sembra proprio che quest’anno non si daranno posti extra come avveniva negli anni precedenti: i professori sanno bene chi sono i più meritevoli. Quattro maglie verdi bastano e avanzano. Non sono della stessa opinione, i cantanti e i ballerini che sono rimasti ancora fuori: tutti credono di meritare un posto, visto che hanno lottato duramente (chi addirittura dall’inizio di questa edizione del talent show) per arrivare al Serale. Quest’oggi, durante il daytime, è stata offerta loro l’opportunità di scegliere chi avrebbe potuto sostenere l’esame davanti alla commissione per poter sperare di ricevere una maglia verde. Ma si è concluso con un nulla di fatto.

Marcello Sacchetta non riesce a stare zitto: un’altra occasione bruciata per gli allievi

Tutti i ragazzi che non sono ancora arrivati al Serale di Amici 19 hanno espresso la propria personalissima preferenza, ma nessuno di loro è riuscito a ottenere più voti rispetto agli altri. Anche questa volta l’occasione è stata bruciata e Marcello Sacchetto ne ha approfittato per far capire loro di decidere al più presto a chi dare l’opportunità di sostenere l’esame: “Essere umani significa anche fare razionalmente una scelta. Dovete prendere decisioni che abbiano un senso, capendo i vostri percorsi. Questa è un’opportunità unica, che dovete dare a una persona che veramente merita di avercela. Un malpensante può capire che voi vogliate disperdere il voto per non dare a nessuno la possibilità di presentarsi davanti alla commissione”.

Concorrenti Amici, litigio dopo le parole del professionista

Le parole di Marcello Sacchetta hanno fatto riflettere alcuni concorrenti e i litigi sono stati inevitabili. Martina – che probabilmente riceverà la maglia verde – ha accusato Federico di star facendo in modo di non far andare nessun ballerino al Serale perché quel posto lo vuole solo lui; una critica, questa, che ha fatto infervorare il danzatore: “Ma tu stai nella mia testa? Tu non ti mettere in mezzo! Io sto facendo i miei ragionamenti con Stefano”. La tensione si può tagliare col coltello: chi, mettendoselo fra i denti, riuscirà a tagliare il prossimo traguardo?