Francesco Bertoli rischia il Serale, Maria lo scuote: “Tirale fuori”

Amici Serale, Francesco Bertoli prenderà la maglia verde? Il cantante fermato dopo due “sì”

Sappiamo già che Francesco Bertoli non è al Serale di Amici, o meglio non ancora. Le anticipazioni di Amici avevano già annunciato giorni fa che il cantante sarebbe stato fermato dopo due sì, ma oggi sappiamo bene come sono andate le cose. L’esame di Francesco è stato mostrato nella striscia quotidiana in onda su Canale 5, quindi abbiamo visto Charlie Rapino dire “no” per il suo accesso al Serale. Il produttore discografico ha spiegato al cantante che lo ha fermato perché non ha avvertito “l’effetto wow”, cosa che cerca in ciò che vede e sente. E purtroppo con Francesco non lo ha avvertito. Rapino stava lasciando lo studio dopo aver detto la sua, non accorgendosi che Francesco voleva ringraziarlo lo stesso e salutarlo.

Francesco di Amici rischia il Serale, i consigli di Maria: “Vivi le emozioni, tirale fuori”

Ad avvertire il giudice esterno è stata Maria De Filippi, fermandolo e permettendo a Francesco di salutarlo. La conduttrice ha poi notato il comportamento dell’allievo e ha voluto complimentarsi con lui per la sua educazione. Queste le parole di Maria: “Complimenti per la tua educazione. Fai i complimenti a mamma e papà, perché oggettivamente sei veramente molto educato”. L’allievo ha replicato che a volte forse è fin troppo educato. E infatti Maria lo ha confermato, invitandolo a lasciarsi andare di più: “Hai un grande controllo di qualsiasi emozione hai e immagino che tu ne abbia tanta in questo momento. Se vuoi un consiglio è falle vivere quelle emozioni se vuoi fare questo mestiere. Va benissimo l’educazione, perfetta. Però… Quando ti dice ‘wow’ è questo. E siccome le hai, tirale fuori”. Dovrà tirare tutto fuori se vorrà arrivare al Serale, altrimenti è davvero a rischio la sua permanenza ad Amici.

Amici, Francesco rischia il Serale: “Ringrazio comunque tutti”

Francesco ha poi detto la sua sull’esito dell’esame: “Difficile, mi dispiace tantissimo. Ci ho messo tutto me stesso. Ogni secondo che passa lo vivo cercando di migliorarmi sia come persona sia come artista. Amici è una bellissima opportunità, ringrazio comunque tutti quanti”. Il cantante dopo la puntata è tornato in sala relax e sembrava abbastanza sconsolato. Poi è andato nello spogliatoio ed è stato raggiunto da Giulia, che lo ha abbracciato per consolarlo e dargli forza.