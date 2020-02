Nyv fa piangere Signorini ad Amici: “Vi lascio, non posso andare avanti!”

Amici 2020 oggi: Alfonso Signorini in lacrime, Nyv colpisce con la sua inaspettata confessione

Alfonso Signorini non è riuscito a trattenere le lacrime. Il compito assegnato ai concorrenti di Amici 19 è stato più emozionante del solito, tanto che il conduttore si è lasciato completamente andare ed è stato costretto a uscire dalla sala per la forte emozione. Ha dato ai ragazzi delle parole-chiave con cui realizzare delle poesie o delle canzoni: tutti sono riusciti a tirare fuori quello che avevano dentro. Giulia, per esempio, ha parlato del suo rapporto stupendo col fratello e lo stesso vale per Martina, che ha confessato di esser stata salvata in un momento particolare della sua vita, durante il quale vedeva tutto nero. Nyv è stata quella che ha fatto piangere Signorini…

La storia difficile di Nyv di Amici 19 e la reazione di Signorini alle sue parole

A toccare le corde dell’anima di Alfonso Signorini è stata Nyv, la quale ha spiegato di star elaborando ancora un grande lutto, difficile da accettare. Negli ultimi anni ha dovuto sopravvivere, fino a quando non ha capito che la vita è degna di essere vissuta: “Sì, adesso ho cominciato a vivere di nuovo. Mi dico: ‘Ok, sopravvivo. Ma ho capito il valore della mia vita”. Parole che hanno straziato Alfonso Signorni: “Mi toccano. Vi lascio perché anche io non posso andare avanti!”. Tutti i ragazzi che hanno ascoltato Nyv si sono emozionati e hanno ringraziato Signorini per le ore passate insieme.

Cosa sta succedendo nella scuola? La corsa al Serale di Amici non è ancora finita

Non solo momenti emozionanti, ad Amici 2020, ma anche altri di grande tensione. Quella che sta provando Stefano Farinetti, che ha capito quello che faranno i professori di canto. Non se la sta passando bene nemmeno il ballerino Matteo, dopo le ultime parole di Timor Steffens; ha poi cercato di sfogarsi con Stefano e Talisa, ma questi due lo hanno ignorato e non ha potuto far altro che allontanarsi deluso.