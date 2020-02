Amici 19, Matteo teme il peggio: “Insicurezze, loro parlano di casette”

Matteo di Amici riuscirà ad andare al Serale? La grande preoccupazione del ballerino voluto da Veronica Peparini

Matteo Cogliandro teme di non riuscire ad accedere al Serale di Amici 2020. Un periodo duro, per il ballerino, che sta cercando di fare del suo meglio per convincere tutti i professori. Potrebbero essere loro a dargli la maglia verde oppure la commissione esterna che, per alcuni concorrenti, è stata piuttosto severa: Francesco, per esempio, non è riuscito ad andare alla nuova fase del talent show perché fermato dall’ultimo giudice. Succederà lo stesso a Matteo o sarà più fortunato? Dalla sua parte ha sempre Veronica Peparini, che crede fortemente in lui e che gli dà la forza per andare avanti senza perdere la sua grinta.

Serale Amici 2020, il momento più brutto di Matteo Cogliandro

Quest’anno tutti i concorrenti del Serale di Amici 19 potrebbero essere giudicati anche da una commissione tutta nuova, che porterebbe una ventata d’aria fresca al programma. Matteo sarà uno dei ballerini che riceverà i consigli e accetterà le critiche da parte dei giudici? Non se la sta passando proprio bene, come ha fatto sapere oggi attraverso il daytime: “Il momento più brutto è stato quando gli altri ballerini hanno ricevuto la maglia verde e parlavano già di casette, del Serale. Non mi sentivo a mio agio. Sto vivendo questo periodo fra alti e bassi. Speriamo bene”.

News Amici di Maria De Filippi: cosa pensa Timor di lui e perché vuole la maglia verde

Timor Steffens l’ha stroncato con una confessione spiazzante, ma Matteo non demorde: “Voglio quella maglia perché non voglio andare a casa, voglio continuare questo percorso e penso che il Serale sia la parte più bella. Credo di avere le potenzialità giuste. Ho tante insicurezze, sarebbe una soddisfazione per me”. La sua vittoria sarà anche quella dei suoi genitori: “Dedicherei questa maglia verde ai miei genitori. Voglio che siano soddisfatti e che mi dicano che ne è valsa la pena”.