Concorrenti gay Gf, Malgioglio rilancia il gossip: “Decideranno loro se dirlo”

Grande Fratello, concorrenti gay nella Casa? Cristiano Malgioglio svela tutto

Nella prima puntata del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio ha sganciato la bomba: ci sono tre concorrenti gay. Si parla di sganciare la bomba non perché faccia notizia il fatto che ci siano dei gay al Gf, anzi, piuttosto perché non sono dichiarati! Solo per questo motivo il Malgioglio ha scatenato il gossip e se ne sta parlando da lunedì scorso ormai. Se ne è parlato nel corso di Pomeriggio 5 e probabilmente se ne parlerà anche nella puntata di lunedì sera. Questo perché nella Casa si sono già scatenate delle dinamiche a tal proposito. Ci riferiamo, ovviamente, ai dubbi manifestati da parte di Cristian Imparato a Michael Terlizzi. E non è stato l’unico in Casa ad avere dubbi sul figlio di Franco dell’Isola.

Concorrenti gay al Grande Fratello, Malgioglio riaccende il gossip: “Se lo dicessero farebbero molto bene”

Le parole di Imparato hanno scosso parecchio Terlizzi, per questo Barbara d’Urso potrebbe decidere di affrontare la cosa lunedì in puntata. Oggi, però, siamo di nuovo qui a parlare dei concorrenti gay del Grande Fratello perché ne ha parlato di nuovo Malgioglio. Ospite a Tv Talk, l’opinionista del Gf ha infatti confermato il suo scoop: “È molto bello se questi che ho cercato di individuare facessero coming out. Per sensibilizzare le persone che buttano i figli via da casa e non li vogliono vedere”. Non ha svelato chi sono né fatto assolutamente alcun accenno a chi potrebbero essere. Questo per un motivo per preciso: “Io ho individuato qualcuno, ho dato un leggero messaggio. Poi se loro vogliono dire se sono gay o non lo sono vediamo, lo decideranno loro. Se lo dicessero farebbero molto bene a tutta la comunità gay”.

Cristiano Malgioglio e i concorrenti gay al Grande Fratello 16

Come abbiamo già detto, è stato proprio Malgioglio a dire improvvisamente lunedì scorso che ci sono tre concorrenti gay al Gf 16. Aveva anche detto una frase divertente per confermare tutto, trovando una Barbara d’Urso molto sorpresa. La conduttrice era sorpresa perché lei, come tutti, era a conoscenza di un solo concorrente gay, che ha già fatto coming out ed è proprio Cristian. Come ha detto lo stesso Malgioglio, però, saranno soltanto loro a decidere se e quando farlo sapere. Intanto, possiamo dirvi che Barbara d’Urso e Malgioglio hanno in cantiere un nuovo programma insieme!