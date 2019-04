Barbara d’Urso, nuovo programma con Malgioglio in arrivo: “Vi sconvolgerà”

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio ancora insieme: le prime anticipazioni sul nuovo programma

Nuovo programma di Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio insieme: arriverà molto presto in televisione! Che qualcosa stesse bollendo in pentola era chiaro già dallo scorso mese di dicembre, ma oggi possiamo dire con certezza che vedremo presto i due insieme in televisione. E no, non stiamo parlando del Grande Fratello, dove Barbara e Cristiano lavorano insieme. La conduttrice anche per questa nuova edizione del Gf infatti ha voluto accanto Malgioglio come opinionista. D’altronde, dopo il grande successo che il cantante di Mi sono innamorato di tuo marito ha avuto con la seconda edizione del Gf Vip, chiunque lo sceglierebbe come opinionista in un proprio programma! Malgioglio è ormai una garanzia, così come Barbara d’Urso: cosa potranno mai combinare insieme?

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio insieme in un nuovo programma: parla il cantante

I dettagli di questo nuovo programma non sono ancora trapelati. Sapevamo già, però, che qualcosa è stato realizzato a Cuba, dove i due hanno trascorso insieme le vacanze natalizie. Oggi Cristiano Malgioglio è stato ospite del salotto di Tv Talk e ha confermato che lavorerà ancora insieme a Barbara. Un ragazzo presente in studio gli ha domandato conferma di questo nuovo progetto e lui ha risposto così: “Beh se lo dovessi dire penso che lei mi ucciderebbe. C’è un progetto che abbiamo realizzato a Cuba durante le vacanze natalizie. È imminente, penso verso fine mese. Sarà una bella sorpresa, che vi sconvolgerà”. Con queste parole, l’opinionista del Gf di sicuro manterrà viva l’attenzione del pubblico! Dunque le anticipazioni di questo progetto parlano addirittura di fine mese per la messa in onda.

Cristiano Malgioglio parla di Barbara d’Urso: “Ha di bello la generosità”

Dopo queste dichiarazioni, Barbara d’Urso rivelerà qualcosa di più? O forse arriverà un rimprovero, simpatico, per il suo amico? Fra i due, comunque, c’è una bella amicizia e una grande stima. Sempre a Tv Talk, infatti, Malgioglio si è così espresso sulla conduttrice: “Lei è un’armata, è una macchina da guerra. Una donna molto forte. Legge tutti i giornali, va a scuola di danza, poi ha la riunione con gli autori e la sera trova il tempo per stare con i suoi amici e con i figli. Sa cosa ha lei di bello? La generosità. Ho lavorato con tante donne e posso dirti che qualcuna non è generosa, non ti dico chi”.