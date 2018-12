Barbara d’Urso e Malgioglio insieme in TV? La conduttrice svela tutto su Instagram

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio insieme in TV? Le ultime indiscrezioni

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio stanno lavorando a un progetto insieme. I tantissimi video su Instagram in cui sono protagonisti insieme potrebbero presto arrivare sullo schermo e in versione estesa! Dopo il Grande Fratello Vip 2 siamo diventati tutti fan di Malgioglio e ogni sua apparizione in televisione è garanzia di ascolti. Ma Mediaset può contare anche su Barbara per avere dei buoni risultati in termini di share, per questo insieme potrebbero essere una garanzia. Tuttavia, ciò a cui stanno lavorando potrebbe non essere un programma televisivo, quindi meglio aspettare prima di festeggiare per una nuova trasmissione con Malgioglio protagonista. La conferma di un progetto che li riguarda però è arrivata dalla diretta interessata!

Barbara d’Urso rivela un progetto insieme a Malgioglio: il post su Instagram

Poco fa sul profilo Instagram della conduttrice è comparso un post molto interessante. Sotto a una foto di Barbara d’Urso e Malgioglio insieme si legge: “Stamattina vi svelo qualcosa: io e il mio amico @cristianomalgioglioreal siamo insieme per un progetto di lavoro top secret. Sapete dove??? Ve lo dirò presto #buonagiornata #staytuned #apresto #colcuore”. Per il momento insomma tutto è avvolto nel mistero. Carmelita ha sganciato la bomba e ha incuriosità tutti, ma ha scelto di non aggiungere dettagli: vuole tenere il suo pubblico sulle spine! Peccato non sia riuscita a mantenere tutto top secret… Infatti sappiamo benissimo dove si trovano Barbara e Cristiano insieme!

Barbara d’Urso e Malgioglio insieme a Cuba: cosa bolle in pentola?

I due sono insieme a Cuba, a rivelarlo è stata Lisa Fusco, ragion per cui il progetto di lavoro che li riguarda potrebbe non essere un programma televisivo ma un video musicale di Malgioglio. Al momento tutte le ipotesi potrebbero essere valide, bisognerà aspettare ulteriori dettagli per capire meglio cosa bolle in pentola. Barbara d’Urso e Malgioglio insieme in TV con un programma tutto loro sarebbero una bella scommessa, ma non è detto insomma che succederà davvero.