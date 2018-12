Barbara d’Urso a Cuba con Cristiano Malgioglio: Lisa Fusco rivela tutto

Barbara d’Urso scappa a Cuba con Cristiano Malgioglio per le vacanze: Lisa Fusco svela tutto ai fan

Come e dove starà passando le vacanze Barbara d’Urso durante la sua pausa natalizia da Canale 5? La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, pur essendo molto attiva sui social, si è fatta sfuggire poco e niente in merito alla sua destinazione vacanziera. Avrà passato il Natale con la famiglia e per poi passare il Capodanno con gli amici? Oppure ha deciso di passare tutte le feste fuori? Magari in un paese caldo? A regalarci qualche dettaglio in più sugli ultimi suoi spostamenti è stata, proprio in queste ore, una delle sue opinioniste. Lisa Fusco, con un commento lasciato sotto l’ultimo post Instagram di Malgioglio, ha fatto intendere che Barbara e Cristiano sono volati insieme a Cuba e che, pertanto, stanno passando questi giorni insieme.

Lisa Fusco commenta una foto di Malgioglio e tira in ballo Barbara d’Urso: è lei la compagna di viaggio di Cristiano

Proprio ieri Cristiano Malgioglio ha caricato su Instagram un video ritraente lui e alcuni musicisti mentre ballano e danzano a ritmo di canzoni cubane. Il post caricato sul suo profilo, come accennato sopra, è stato allora commentato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip Lisa Fusco. “Buon Natale alle due regine scappate a Cuba insieme” ha scritto la Subrettina taggando nel suo messaggio, oltre Malgioglio, anche Barbara d’Urso. Dalle parole della Fusco, dunque, possiamo evincere che la conduttrice di Pomeriggio 5 abbia deciso di passare le feste in compagnia del suo collega e amico. Al caldo, a Cuba e all’insegna di risate e divertimento.

Cristiano Malgioglio contattato da Paris Hilton: grazie a Barbara d’Urso potrebbe presto sbarcare ad Hollywood

Cristiano Malgioglio, stando alla notizia pubblicata nell’ultimo numero del settimanale Oggi, potrebbe presto volare ad Hollywood per un nuovo progetto musicale in collaborazione con Paris Hilton. La ricca ereditiera, dopo averlo conosciuto nel salotto di Barbara d’Urso a Domenica Live, pare che lo abbia contattato per convincerlo ad essere uno dei protagonisti del suo prossimo video musicale. La risposta di Cristiano? Ancora non la sappiamo. Le trattative sarebbero però in corso.