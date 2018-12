Cristiano Malgioglio sbarca ad Hollywood: Paris Hilton lo convoca

Paris Hilton pazza di Cristiano Malgioglio: un nuovo progetto che li porterà a lavorare insieme

Galeotto fu quell’incontro a Domenica Live tra Cristiano Malgioglio e Paris Hilton. Quest’ultima, dopo averlo conosciuto, pare che si sia dichiarata innamorata del personaggio. La ricca ereditiera, stando a quanto pubblicato dal settimanale Oggi, avrebbe inoltre contatto recentemente il cantautore per un collaborazione molto importante. Paris, dopo averlo fatto conoscere ai suoi fan tramite un video condiviso tempo fa su Instagram, sarebbe intenzionata a lavorare con Cristiano ad un video musicale. Malgioglio, però, questa volta non canterà. Il ruolo pensato per lui? Quello del ballerino di salsa. Essere tra i protagonisti di un video di Paris Hilton, di fatto, potrebbe aprire diverse porte ad Hollywood a Cristiano. Accetterà?

Cristiano Malgioglio scritturato per il prossimo video di Paris Hilton: trattazioni in corso tra i due

È bene precisare che, come scritto nella rubrica Pillole di gossip di Oggi, in merito alla collaborazione tra Paris Hilton e Malgioglio niente è ancora stato deciso. Le trattative tra Cristiano e Paris sarebbero ancora in corso. Lei avrebbe manifestato il suo interesse ma lui, al momento, pare si sia preso del tempo per decidere. Certo è che, qualora dovesse accettare, questo progetto farebbe accrescere di non poco il numero dei fan di lui. Dopo l’Italia e il sud America Malgioglio potrebbe far breccia anche nei cuori degli ammiratori di Paris che – si sa – sono un po’ sparsi in tutto il mondo.

Paris Hilton innamorata di Malgioglio: dai social l’incontro a Domenica Live

Come Paris Hilton sia finita nel profilo di Malgioglio non lo sappiamo ma fatto sta che, diversi mesi fa, la stessa si è ritrovata a condividere su Instagram proprio un video di Cristiano. I due, poi, hanno avuto modo di conoscersi negli studi di Domenica Live grazie all’intervento di Barbara d’Urso (conquistando web e pubblico da casa)