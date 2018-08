Malgioglio conquista anche Paris Hilton: il messaggio di lui e lo scoop sul GF 2018

Paris Hilton pazza di Cristiano Malgioglio: lui ringrazia e poi lancia uno scoop sul GF 2018

L’allegria e la simpatia di Cristiano Malgioglio hanno letteralmente conquistato una delle dive più famose degli ultimi tempi, ovvero: Paris Hilton. La ricca ereditiera, infatti, ha recentemente ripostato sul suo profilo Instagram un video di Malgioglio, dimostrandosi molto divertita dallo sketch. Nel filmato in questione Cristiano, mentre balla, indossa un colorato pareo, i suoi immancabili occhiali da sole specchiati e un meraviglioso paio di tacchi a spillo color argento. Le movenze dell’ex concorrente del GF sono anche piaciute ai fan di Paris, tant’è che il post di Cristiano è stato condiviso anche da una pagina Instagram a quest’ultima dedicata. Il tutto, ovviamente, non ha potuto che far piacere a Malgioglio che, nel ringraziare la rampolla della famiglia Hilton, si è anche fatto sfuggire un’indiscrezione non di poco conto sul Grande Fratello 2018.

Grande Fratello 2018: Cristiano Malgioglio farà di nuovo il suo ingresso in Casa?

All’Instagram stories di Paris Hilton, come anticipato sopra, sono seguiti i ringraziamenti di Malgioglio, decisamente entusiasta della condivisione del suo video. La bella Paris, però, non è stata l’unica menzionata da Cristiano nel suo messaggio. Nel post su Instagram, infatti, l’opinionista del Grande Fratello ha taggato anche Carla Bruni, Alfonso Signorini (per essere stato il primo ad aver condiviso la sua bizzarra danza) e Piero Chiambretti (con cui tornerà a lavorare presto). Lo scoop sul Grande Fratello, invece, Malgioglio lo ha lasciato per la fine. “Entrerò nella Casa del GF 2018?” ha scritto l’ex gieffino senza, tuttavia, specificare il suo ruolo all’interno del reality. Concorrente? Ospite a sorpresa? Inviato speciale? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.

Cristiano Malgioglio resta a Mediaset: l’interesse della Rai e la decisione di lui

Cristiano Malgioglio, dopo un lungo corteggiamento da parte della Rai, ha deciso di continuare a lavorare esclusivamente per Mediaset il prossimo anno. Alcune settimane fa, infatti, si era parlato di un suo possibile ruolo all’interno di Domenica In (accanto all’amica Mara Venier). La trattativa, tuttavia, alla fine non è andato a buon fine. Cristiano, quindi, resta a Mediaset.