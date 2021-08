Claudia Andreatti ex Miss Italia: “Operata, non riuscivo a restare incinta”

Per l’ex modella e inviata tv non è stato facile avere il piccolo Alessandro

In una lunga intervista rilasciata al magazine Diva e Donna Claudia Andreatti ha raccontato della sua nuova vita da mamma. Lo scorso primo marzo l’ex Miss Italia ha avuto il piccolo Alessandro, frutto del grande amore per l’immobiliarista Andrea Tognola. Per l’Andreatti non è stato facile restare incinta: ci sono voluti ben due anni di tentativi prima di avere un bambino.

Claudia Andreatti ha rivelato che all’inizio, tra un tentativo e l’altro, non ha dato molto peso alla questione. La 34enne voleva affrontare la situazione con calma e pazienza. A un certo punto, però, ha pensato di fare un check up generale che ha completamente cambiato tutto. L’Andreatti ha infatti scoperto di avere un polipo benigno all’utero che faceva praticamente da contraccettivo naturale.

Claudia è stata così operata: rimosso il polipo a febbraio a maggio è rimasta incinta di Alessandro. La gravidanza è andata nel migliore dei modi nei primi mesi ma poi è subentrato l’incubo Covid. Tanta preoccupazione per il piccolo ma alla fine non c’è stata alcuna grave conseguenza.

Claudia Andreatti vuole il secondo figlio

A pochi mesi dalla nascita di Alessandro Claudia Andreatti è pronta a fare il bis. La diretta interessata ha assicurato che “il cantiere è stato già riaperto” e che sia lei sia il compagno Andrea sognano una famiglia numerosa. E il ritorno in tv?

Claudia Andreatti è assente dal piccolo schermo dal 2019, quando è stata inviata di Mezzogiorno in famiglia. Per dedicarsi alla vita privata l’ex Miss Italia ha scelto di prendersi una pausa dalla tv. Una pausa che potrebbe durare più del previsto.

Claudia Andreatti ha fatto sapere:

“L’indipendenza per una donna è importante, ma ora non sarei più disposta a sacrificare tutto come facevo prima. Se penso a un lavoro non è detto che debba essere in tv. Mi piacerebbe aprire qui a Lugano una piccola erboristeria o un’attività in ambito enogastronomico”

Per amore l’Andreatti si è infatti trasferita in Svizzera. Claudia si trova molto bene a Lugano, che ha definito bellissima, ordinata e pulita. Qui ha trovato subito nuove amiche tra cui alcuni volti famosi quali Laura Barriales e Tania Zamparo.

La storia d’amore tra Claudia Andreatti e Andrea Tognola

Claudia Andreatti e Andrea Tognola si amano quasi da sei anni. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e non si sono più lasciati. Inizialmente i due hanno portato avanti una relazione a distanza fino a quando la Andreatti non ha deciso di traslocare a Lugano, per iniziare una convivenza con Tognola.

Al momento Claudia e Andrea non sono ancora convolati a nozze. La coppia vuole prima avere il secondo figlio e poi organizzare il grande giorno. Per l’Andreatti si tratta del secondo matrimonio: in passato è stata sposata con l’avvocato Enzo La Rocca.