Raffaella Fico: confessioni su Balotelli e Ronaldo, ma non convince

Raffaella Fico è stata intervistata da Monica Setta a Storie di donne al bivio ed è tornata a parlare di due amori importanti della sua vita: Mario Balotelli e Cristiano Ronaldo.

La modella ha spiegato che il calciatore portoghese è stato il primo uomo della sua vita. Ha anche ammesso che quando è iniziata la frequentazione lei non sapeva nulla di lui, non lo conosceva. Lei aveva 20 anni ed era in Sardegna ad un evento, lì si sono visti la prima volta. Ronaldo ha iniziato subito a corteggiarla e sono stati insieme pochi mesi. Il fatto che lei non conoscesse la fama del calciatore sembra poco credibile. Ma ha rivelato anche che è stato l’agente ad informarla, successivamente.

“Si avvicinò, cominciò a corteggiarmi e ci scambiammo il numero. Così cominciò questa piccola storia. Io non sapevo neanche chi fosse. Ero con il mio agente che mi disse ‘Guarda chi hai cuccato’ e gli chiesi chi fosse, mi spiegò che era uno dei calciatori più forti del mondo. Non mi aspettavo che guardasse me“

Invece su Balotelli ha raccontato meglio com’è andata la loro storia. Un po’ contrastando tutte le ipotesi di qualche anno fa. In molti sanno infatti che quando la Fico rimase incinta lui volle chiedere il test del Dna, convinto che lei lo avesse tradito con un altro. Poi, però, pare che dopo la nascita di Pia, lui abbia cambiato idea e si sia presa cura di lei, seppur la storia fosse giunta al capolinea.

In realtà Raffaella ha spiegato che non è andata proprio così. Infatti ha rivelato che la bambina è stata desiderio di entrambi sin dall’inizio. Poi però qualcosa è cambiato. Il calciatore ci ha ripensato e i primi anni di vita della bambina lui è stato molto assente. La Fico ha confessato di aver cresciuto sua figlia da sola, con l’aiuto dei suoi genitori.

“Lui all’inizio era molto contento della gravidanza, poi cambiò idea. Ho dovuto fare da mamma e da papà. Per fortuna c’era la mia famiglia che mi aiutava. Ma oggi sono contentissima“.

La modella ha spiegato che nonostante tutto lui rimane il suo grande amore della sua vita. Infatti gli ha sempre perdonato tutto. Le indiscrezioni sui tradimenti erano sempre pubbliche, lei le chiama “corna pubbliche“. Ma ha rivelato che era davvero innamorata, per questo è passata sopra tante cose.

Oggi però la situazione è cambiata, soprattutto con la bambina. Mario la vede spesso e tra i due ex c’è molta più collaborazione. Dunque Raffaella per lui non ha nessun tipo di rancore, nonostante l’abbia fatta soffrire abbastanza.