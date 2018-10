Clarissa e Federico news, scelta la data del matrimonio: il grande giorno in TV?

Le news sul giorno del matrimonio di Clarissa e Federico: i futuri sposi hanno scelto la data

Clarissa e Federico presto sposi, il matrimonio verrà celebrato a primavera inoltrata! La futura sposa su Instagram ha risposto alle domande dei fan e ha raccontato tutto. Non solo la data del matrimonio, ma anche chi saranno i suoi testimoni e soprattutto la possibilità di vedere il grande giorno in televisione! E non sarebbe nemmeno la prima volta che accade per una coppia di Uomini e Donne: abbiamo sognato con tanti matrimoni, come quello di Alessia e Aldo mostrato proprio nel programma che li ha fatti innamorare e come quello di Teresa e Salvatore, che invece hanno preferito la diretta con Barbara d’Urso. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli sul matrimonio.

Clarissa e Federico, ecco la data del matrimonio: si sposano in primavera

A chi le ha chiesto “Quando vi sposate?”, Clarissa ha risposto con due date: 25 maggio e 1 giugno. La sceglieranno con precisione in base alla disponibilità della location che ospiterà il lieto evento. Avevano detto che si sarebbero sposati in estate, ma anticiperanno di poco e poi siamo sicuri che il tempo sarà già molto bello nel periodo da loro scelto. A inizio dicembre la futura sposa tornerà in Italia per i preparativi e anche per scegliere il vestito da sposa. Ma le news sul matrimonio di Clarissa e Federico non finiscono qui, perché lei ha detto che le sue testimoni di nozze saranno sua sorella Erica e sua cugina Stefania: “Con loro ho condiviso ogni singolo momento della mia vita, sarà un onore poterle avere affianco nel giorno più bello”.

Il matrimonio di Clarissa e Federico si vedrà a Uomini e Donne? La risposta della sposa

Il matrimonio di Clarissa e Federico andrà in onda in tv? Ai fan piacerebbe e così hanno fatto delle domande a tal proposito all’ex tronista. Lei ha prima risposto “Ditemi voi, vi piacerebbe?” e poi ha spiegato che in un modo o nell’altro coinvolgeranno anche i fan: “Abbiamo in mente un bel matrimonio, fatto di emozioni ma anche tanto divertimento da condividere con le persone che ci vogliono bene e che sono veramente felici con noi. In un modo o in un altro cercheremo di coinvolgere anche tutti voi che ogni giorno ci date tanto affetto!”. Considerando il periodo forse si farebbe giusto in tempo a mandare in onda uno speciale di Uomini e Donne su di loro, che solitamente termina proprio a inizio giugno.