Clarissa e Federico presto sposi: la coppia convolerà a nozze la prossima estate

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, da Uomini e Donne all’altare

L’ex tronista Clarissa Marchese, nelle sue storie Instagram, risponde ad alcune domande e racconta i progetti per il futuro. Il primo quesito al quale deve rispondere riguarda il matrimonio con Federico Gregucci. L’amore tra i due, nato tra le esterne e lo studio Mediaset di Uomini e Donne, verrà presto unito in matrimonio. Quando? Ebbene si, Miss Italia 2014 afferma che la cerimonia avverrà tra maggio e giugno del prossimo anno e, aggiunge: “Fra venti giorni torno in Italia per scegliere la location, iniziare a guardare abiti e darvi una data ufficiale!” Dunque, Clarissa e Federico, come già annunciato in precedenza hanno voglia e fretta di diventare marito e moglie nonostante i due abbiano scelto di vivere insieme da ormai un bel po’ di tempo.

Federico e Clarissa super felici tra famiglia, lavoro e amore

Nonostante i preparativi delle nozze che inizieranno a breve, come rivelato dalla stessa Clarissa, non può certo mancare il lavoro. La Marchese, infatti, ha confessato di avere, nella giornata odierna, un incontro importantissimo di lavoro. Questo, dice Clarissa: “Significherebbe davvero tanto per la mia carriera!” Dopo ciò, si ferma a parlare di quelli che sono i suoi seri progetti per il futuro: “Per quanto riguarda il lavoro sono molto tranquilla e felice. E poi non vedo l’ora di creare una bella famiglia insieme a Federico e avere due bambini.” Nel dirlo, Clarissa appare visibilmente toccare il cielo con un dito.

Miami e la vita americana della coppia

La coppia, come da ormai un po’ di tempo a questa parte, continua a risiedere a Miami, negli Stati Uniti. Oltre al lavoro di Federico che spinge i due a restare in America, Clarissa oggi ci svela una curiosità sulla loro decisione di trasferirsi. “L’anno scorso siamo venuti in vacanza qua a Miami e, mentre eravamo sul taxi per andare in aeroporto ci siamo guardati e abbiamo scelto di viverci perchè ci siamo innamorati del posto. Poi col fatto che io sono cittadina americana grazie a mia mamma, avevo tra i progetti quello di fare un’esperienza di vita proprio dove siamo ora.”