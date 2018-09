Oggi Uomini e Donne, Clarissa e Federico di nuovo insieme in America: Gregucci sorprende la Marchese

In queste ultimissime settimane si è parlato davvero molto di Clarissa e Federico. Per un po’ di tempo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato la sua casa in America per trascorrere qualche giorno con la famiglia in Italia. L’improvvisa separazione aveva fatto pensare ad una possibile rottura tra i due bellissimi giovani. In ogni caso, l’amore tra la Marchese e Gregucci continua a procedere a gonfie vele. Ricordiamo che l’ex corteggiatore del Trono Classico ha chiesto alla sua donna di sposarlo e lei ha detto di sì. La ragazza è infatti tornata nel suo paese anche per iniziare a pensare alle nozze, alla location e ad altri tanti particolari dettagli della cerimonia che si appresta ad arrivare. Ora, Clarissa è rientrata in America e ad attenderla non c’era il suo promesso sposo, ma un’altra dolcissima sorpresa.

Federico non è potuto andare in aeroporto a prendere Clarissa, ma non si è affatto dimenticato di lei. Il giovane ha lasciato sul letto un meraviglioso mazzo di rose rosse, un piccolo regalino e un biglietto. Il tutto è stato documentato dalla diretta interessata. La Marchese ha ripreso il suo rientro in casa attraverso delle storie di Instagram e convinta di ritrovare l’appartamento in condizioni disastrose, la giovane ha dovuto ricredersi. Gregucci ha tenuto tutto in modo ordinato e in camera di letto ha lasciato un bellissimo pensiero per la sua fidanzata e futura moglie.

Uomini e Donne: Clarissa e Federico riuniti, amore a gonfie vele

Clarissa e Federico si sono riuniti, dimostrando a tutti che tra loro non c’è affatto crisi. La sorpresa dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiazzato e commosso tutti, in primis la Marchese. Ora, non ci resta che attendere qualche informazione e dettaglio in più riguardo al matrimonio a cui hanno finalmente iniziato a pensare.