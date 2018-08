Clarissa e Federico, parole sulla data speciale. Marchese: “Manchi…”

Clarissa e Federico, arrivano le parole della coppia sulla data speciale. Poi la Marchese si lascia andare: “Mi manchi…”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, promessi sposi e volti noti di Uomini e Donne, sono sempre più in love, nonostante la distanza che li separa in questi giorni. Infatti i due, che vivono in America a Miami, sono stati costretti a separarsi negli scorsi giorni: l’ex tronista è tornata nella sua amata Sicilia (anche per preparare le nozze), mentre Gregucci è rimasto negli States per impegni lavorativi. Il legame d’amore comunque non ne sta risentendo. Anzi, sembra più forte che mai, alla luce anche delle dichiarazioni dei due a proposito di una data speciale che casca proprio oggi, sabato 25 agosto.

Ma cosa festeggiano Federico e Clarissa? Perché quella odierna è una data speciale? Semplice, perché richiama il giorno in cui l’ex tronista scelse l’ex corteggiatore sul trono di Uomini e Donne. E infatti la Marchese così scrive sul suo profilo Instagram: “25.11.2016❤️25.08.2018. Non esiste lontananza che possa farci sentire distanti. Quanto mi manca quel sorriso…Ti amo amore mio @fede_greg #Marchesucci #Noi”. Una dedica zuccherosa in cui l’ex Miss Italia svela anche quanto le manchi il fidanzato in questi giorni di lontananza. Dal canto suo Gregucci ha risposto alla compagna con passione: “Ti amo da impazzire“. Immediato un secondo eco di Clarissa: “Semplicemente noi, 2 cuori e una capanna, io e te tre metri sopra il cielo 😂😂😂 IO TI AMO”.

Uomini e Donne, Federico Gregucci e Clarissa Marchese: i fiori d’arancio si avvicinano

Ma non è finita qui. Se l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto un post al miele, Federico sulla sua bacheca non è stato da meno. “Semplicemente noi ❤️ #noi #marchesucci#tiamo #love#picoftheday #miami #truelove #auguri”, ha pubblicato l’ex corteggiatore sul social. Anche in questo caso non è mancato uno squillo della dolce metà. “Vita perché sto ridendo come una matta mentre scrivo ?!? 😂😂😂 tu sai …ti amo!“, ha fulmineamente messo nero su bianco la futura sposa. A proposito, il matrimonio si avvicina nonostante qualche malalingua sia convinta del contrario.