Uomini e Donne, Clarissa e Federico: “Ci piacerebbe sposarci in Sardegna”

Clarissa e Federico di Uomini e Donne: il primo periodo separati e i preparativi del matrimonio

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono messi insieme a Uomini e Donne il 14 dicembre del 2016. Dal quel momento in poi i due non si sono più divisi: dopo un periodo di convivenza in Italia, sono andati a vivere a Miami. In America lui allena alcune squadre di bambini per un’importante società calcistica, mentre lei è diventata agente immobiliare. Dopo quasi due anni insieme, i due hanno deciso di sposarsi. Proprio per iniziare a organizzare le nozze, l’ex tronista è tornata in Italia. Nel bel Paese trascorrerà del tempo con parenti e amici e condividerà con loro i preparativi del matrimonio. Il romano, invece, per motivi burocratici, non ha ancora i permessi per spostarsi e ha delegato alla futura moglie tutte le decisioni relative al grande giorno. Questo rappresenta per i Marchesucci il primo periodo separati: dispiace molto a entrambi, ma si sentono spesso, tanto che lui seguirà tutti gli appuntamenti in videochiamata.

Da quando hanno deciso di diventare marito e moglie, la loro vita è rimasta la stessa. “Continuiamo a vivere insieme, come il primo giorno, e la quotidianità non è cambiata. Siamo solo più felici e carichi di attesa” ha dichiarato la Marchese in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Nonostante stiano insieme da meno di due anni, i due sentono il bisogno di iniziare a programmare il loro futuro e mettere qualcosa da parte. Ma tutto inizierà con le nozze. La data non è ancora certa, ma la location dovrebbe essere la Sardegna. L’isola è la meta del cuore di lui, che ci ha trascorso tutte le estati da quando è piccolo. Lei immagina una festa in spiaggia, magari al tramonto.

Uomini e Donne, Federico e Clarissa: i progetti dopo il matrimonio

Una volta pronunciato il fatidico sì, Clarissa e Federico contano di rimanere a vivere in America, un paese che regala tante opportunità. Lì hanno creato la loro realtà e si sono ambientati perfettamente. Inoltre, la coppia proverà ad avere dei figli perché l’ex Miss Italia vuole essere una mamma giovane. Forse, quando i bambini inizieranno le scuole, torneranno in Italia.