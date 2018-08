Clarissa Marchese, dubbi sulle nozze e insulti: lei sbotta, la verità

Clarissa Marchese, dubbi sulle nozze e insulti: lei sbotta e racconta la sua verità sul matrimonio

Sbarcata in Italia pochi giorni fa, Clarissa Marchese si è subito rifugiata nella sua amata Sicilia per godersi le vacanze e per iniziare i preparativi delle nozze che la vedranno prendere la via dell’altare con il compagno Federico Gregucci nel 2019. E a proposito di matrimonio, la Miss Italia 2014 si è ritrovata in un parapiglia social. A dir la verità, per i toni utilizzati, si è trattato di una vera e propria lite verbale con tanto di insulti e frasi al vetriolo. A far scattare la miccia all’ex tronista di Uomini e Donne sono stati alcuni commenti velenosi, nonché l’insinuazione che la celebrazione delle nozze in realtà non ci sarà, mettendo di fatto in dubbio la relazione con Gregucci. Chiacchiericci che non sono affatto piaciuti a Clarissa, che è diventata una furia

“Nuove droghe sperimentali?… Meno veleno…”. L’ex tronista di Uomini e Donne è furente e sul matrimonio afferma…

A far perdere le staffe alla Miss Italia 2014 è stato un commento spedito sotto la sua bacheca Instagram in cui è stata dipinta come una “ragazza superficiale, antipatica e falsa come i soldi del Monopoli”. A quel punto la Marchese non ha potuto sorvolare: “Nuove droghe sperimentali, bimba di 10 anni o frustrazione cronica? Cosa ti affligge bella mia? Parlami…”. Il giustificato sarcasmo di Clarissa ha ulteriormente esacerbato il botta e risposta. Così ecco altre parole a lei indirizzate non proprio carine: “Frustrata sarai tu… Superficialotta che è stata punta nel vivo”. Poi giunge anche l’insinuazione che il matrimonio non si celebrerà. L’ex tronista allora abbandona il sarcasmo e sfodera la sciabola: “Meno veleno sul mio profilo, per favore… Vai altrove a sputare odio… Il matrimonio ci sarà e saremo felici anche per gente triste come te”. Dunque le nozze sono confermate, nessun dubbio in merito.

Claudio Sona e Clarissa Marchese: la vacanza insieme dei due ex tronisti di Uomini e Donne

Appena giunta in Sicilia, Clarissa si è tuffata nel relax della terra natia, godendosi il sole, la famiglia e gli amici. E tra questi ne è arrivato uno d’eccezione direttamente da Verona: Claudio Sona. L’ex tronista del Trono Gay ha infatti raggiunto l’amica conosciuta negli studi di Uomini e Donne e ha passato dei giorni di svago e baldoria. Alla fine si è pure sciolto in un messaggio allo zucchero: “Se non fossi…“