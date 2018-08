Uomini e Donne Oggi, Clarissa Marchese, sbarcata dagli Usa senza Federico, strega Claudio: le ferie insieme e il messaggio di Sona

Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne nonché promessa sposa di Federico Gregucci, un paio di giorni fa è sbarcata in Italia, lasciando temporaneamente gli Stati Uniti, dove invece è rimasto il fidanzato per motivi di lavoro. Subito si è immersa nel clima familiare e casareccio della sua Sicilia, dove sta trascorrendo dei giorni spensierati e felici. E tra gli amici con cui si sta rilassando e sta facendo un po’ di sana baldoria ce ne è uno d’eccezione, Claudio Sona, altro volto noto del programma di Maria De Filippi. Tra i due c’è un feeling particolare, come testimoniato dalle tante Instagram Stories postate da entrambi dove sono apparsi radiosi a cena, allegri a ballare e gongolanti sulle spiagge sicule. Infatti a Ribera (Agrigento), paese in cui è cresciuta la Marchese, Sona è stato stregato non solo dall’amica ma anche dalla sua famiglia. Così, appena tornato nella sua Verona ha scritto un dolce messaggio…

“Wow, che dire… Clarissa! Già sapevo che sei una persona speciale con un cuore raro e una dolcezza innata, ma entrare nel tuo mondo mi ha fatto scoprire le radici della tua bellezza”, scrive Sona sul suo profilo Instagram, a corredo di un momento gioioso in compagnia della Marchese. Insomma il feeling c’è e pare ben rodato. Ma parliamo di un ‘trovarsi’ amichevole naturalmente. Il motivo non è difficile da spiegare e infatti Claudio aggiunge: “Se non fossi gayazzo, mi metterei in fila (Federico Gregucci 😅)”. Arriva poi la chiosa finale: “Grazie alla famiglia Marchese per la super ospitalità. Ciao Clari, ti voglio bene!”.

Uomini e Donne Oggi: l’amicizia tra Sona e Clarissa, intanto fervono i preparativi delle nozze con Gregucci

Claudio e la Marchese si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2016, quando entrambi sedevano sul Trono: lui quello gay, lei quello classico. Ed è lì che è nato il forte legame d’amicizia che tuttora perdura e li lega. Spostandoci invece sul versate matrimonio dell’ex Miss Italia, tutto sta per essere messo a puntino. Clarissa infatti ha fatto tappa nella terra d’origine per preparare le nozze, che si celebreranno nel 2019. Gregucci, invece, non ha potuto accompagnarla ed rimasto negli States per degli impegni lavorativi. I due si rivedranno tra circa un mese, quando l’ex tronista volerà di nuovo negli Usa.