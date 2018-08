Uomini e Donne gossip: Clarissa è tornata in Italia senza Federico

Uomini e Donne gossip, Clarissa e Federico: lei è tornata in Italia, lui è rimasto a Miami

Clarissa e Federico di Uomini e Donne si sono divisi. Tranquilli, la coppia non è scoppiata ma resterà separata per circa un mese. Nei giorni scorsi Miss Italia 2014 è rientrata in Italia, in Sicilia, mentre l’ex corteggiatore è rimasto a Miami, dove da tempo lavora come allenatore per bambini nell’Accademia di calcio della Juventus. La Marchese ha fatto rientro a casa per preparare il matrimonio con il fidanzato, che verrà celebrato nel 2019. Gregucci, invece, non ha potuto lasciare gli Stati Uniti per via dei suoi impegni di lavoro. I due si rivedranno tra trenta giorni: un periodo di separazione piuttosto lungo per Federico e Clarissa, che dal giorno della scelta non si sono mai separati.

Il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci verrà celebrato in Italia. Sarà un grande evento e per questo la Marchese, da buona donna del Sud, ha iniziato a lavorare ai preparativi un anno prima. “Ci prenderemo un anno per organizzare il tutto quindi molto probabilmente sarà la prossima primavera. E soprattutto sarà in Italia”, aveva già rivelato la modella e web influencer. La giovane non ha ancora svelato la location e la data delle nozze ma l’annuncio arriverà quanto prima.

Uomini e Donne: Clarissa ha rivisto Claudio Sona

Nel frattempo in questi giorni in Sicilia Clarissa Marchese è stata raggiunta da Claudio Sona, l’ex tronista gay con il quale ha condiviso l’esperienza a Uomini e Donne nell’autunno 2016. Dopo quell’avventura i due sono diventati grandi amici e la siciliana non ha esitato a difendere Claudio dalle accuse dell’ex fidanzato spagnolo Juan.