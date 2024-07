Chiesa-Dybala-Bagnaia sposi: scelta la stessa data, possibili motivi

L’estate sembra essere la stagione dei matrimoni. Dopo Simona Ventura e Giovanni Terzi, Diletta Leotta e Loris Karius, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser e Clizia Incorvania e Paolo Ciavarro adesso è arrivato il momento di convolare a nozze per alcuni sportivi. Tre grandi campioni hanno difatti scelto lo stesso giorno per dire il fatidico si, il 20 luglio. Stiamo parlando nello specifico dei calciatori Federico Chiesa e Paulo Dybala e del motociclista Pecco Bagnaia. Ma cosa li avrà spinti a scegliere tutti e tre la stessa data? Analizziamo i possibili motivi dietro questa decisione.

Il 20 luglio sembra piacere a molti come data. Sono stati difatti in tre a sceglierla per il proprio matrimonio. Si tratta nello specifico di tre campioni dello sport: Federico Chiesa, Paulo Dybala e Pecco Bagnaia. I primi due sono dei noti calciatori mentre il terzo è un pilota di MotoGp. Chiesa si sposerà alle ore 16.00 nel Duomo di Grosseto con la modella Lucia Bramani. Il ricevimento dovrebbe svolgersi invece nel Castello di Vicarello. Dybala si sposerà a Buonos Aires questo pomeriggio, sera italiana con il fuso orario. La sua sposa è Oriana Sabatini, cantante e modella argentina. Infine Bagnaia si sposerà alla Villa Imperiale di Pesaro con Domizia Castagnini.

Singolare come i tre sportivi abbiano scelto tutti e tre la stessa data. Possibile che si tratti di una semplice coincidenza, tuttavia potrebbero esserci alcuni motivi dietro la scelta del 20 luglio. Prima di tutto è caduto di sabato, giorno perfetto per sposarsi in quanto prefestivo. Inoltre siamo in estate, stagione che in molti preferiscono per sposarsi. Non c’è difatti il rischio di rovinare acconciatura e trucco a causa della pioggia ed incappare nel famoso detto “sposa bagnata, sposa fortunata”, in quanto dovrebbe esserci bel tempo. Le spose, così come le invitate, possono anche sfoggiare abiti maggiormente corti oppure scollati.

Inoltre ci potrebbe essere una motivazione legata agli impegni lavorativi degli sportivi. Terminato il campionato, Dybala non è stato convocato in nazionale per la Copa America. Di conseguenza avrebbe avuto una possibilità di anticipare le nozze ma, evidentemente, aveva programmato tenendo conto dell’appuntamento internazionale. Chiesa, invece, regolarmente convocato dalla nazionale italiana, ha partecipato al campionato europeo che si è concluso solo una settimana fa. Come noto, però, l’Italia è stata eliminata subito dopo la prima fase. Discorso diverso per gli impegni dei piloti del MotoGp, il cui campionato dopo una breve sosta riprenderà ad inizio agosto.

Quella degli sportivi non è l’unica categoria di vip che sembra preferire sposarsi in estate. Come loro, difatti, anche Simona Ventura e Giovanni Terzi, Diletta Leotta e Loris Karius, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser e Clizia Incorvania e Paolo Ciavarro hanno deciso di convolare a nozze tra giugno e luglio.