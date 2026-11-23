Chiara Ferragni, nel documentario autobiografico pubblicato e distribuito da Netflix, ha parlato per la prima volta pubblicamente della relazione vissuta con Giovanni Tronchetti Provera. La storia è durata poco più di un anno, dal settembre 2024 all’ottobre 2025. La cronaca rosa ha scritto di tutto sulla love story, mentre i diretti interessati non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione. Nemmeno quando si sono lasciati. Una delle voci più insistenti sosteneva che Ferragni non fosse mai stata accettata dalla famiglia di lui. L’influencer, di fatto, ha confermato questa versione, spiegando che si sentiva guardata dall’alto verso il basso. Nel documentario ha anche parlato di un altro argomento: gli scontri tra il suo ex marito Fedez e il suo ex manager Fabio Maria Damato.

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: “Mi sentivo guardata dall’alto verso il basso”

“Giovanni? L’ho frequentato per poco più di un anno. Mi sembrava un bravo papà con i figli, un bravo ragazzo”, ha esordito l’influencer. “Una storia che i primi mesi mi ha dato tanto”, ha aggiunto. Spazio poi alle note dolenti: “Ma mi sentivo molto giudicata. Non da lui, ma dal contesto. Mi sentivo vista dall’alto verso il basso dalla sua famiglia”. Tanti hanno scritto che a Ferragni fu imposto di non postare foto sui social con l’imprenditore. Tale indiscrezione non è vera, stando a quanto riferito dall’influencer: “Non c’erano veti sulle foto, ero io che mi limitavo perché volevo piacere a un’estrazione sociale diversa dalla mia. Cerco sempre l’approvazione da tutti”.

Nel corso del documentario, Chiara ha anche smentito il flirt che le è stato attribuito con Achille Lauro. Si parlò di una relazione extraconiugale quando ancora era insieme a Fedez. “Achille è un grande amico, ma non c’è stato alcun flirt”, ha tagliato corto l’imprenditrice che oggi fa coppia con il manager colombiano José Hernandez: “Con lui ho subito capito che tutto era semplice. Non so come andrà, ma ora ho un’energia diversa”.

Ferragni: “Fedez chiamò Fabio Maria Damato e lo insultò”

Ferragni ha anche parlato abbondantemente del ‘Pandoro gate’, rivelando che mentiva a Fedez sui suoi cachet e che quando scoppiò lo scandalo il rapper telefonò a Damato e lo insultò pesantemente: “Fabio e Federico non si sono mai sopportati, si sono scontrati più volte negli anni. Quando è successo il ‘Pandoro gate’ Federico ha chiamato Fabio insultandolo in tutti i modi. Io lo difendevo e come sempre cercavo la pace e di calmare tutti”. Infine ha rivolto una bordata al suo ex manager: “Il fatto che ancora adesso lui non si prenda la responsabilità di nulla mi ha fatto ripensare alla nostra storia”.