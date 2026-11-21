Era il gennaio 2025 quando scoppiò un gossip alquanto curioso, secondo cui Chiara Ferragni avrebbe avuto una relazione extramatrimoniale con Achille Lauro mentre era sposata con Fedez. La voce fu sparsa da Fabrizio Corona e poi venne ripresa da Dagospia, che scrisse che il cantante e l’influencer si sarebbero incontrati in gran segreto sull’Isola di Albarella, all’interno di una delle ville di proprietà della famiglia Marcegaglia. Ferragni, a distanza di quasi due anni, ha rotto il silenzio sulla vicenda, smentendo di avere mai avuto rapporti intimi con l’artista. La 39enne ha parlato a Milano, sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber, nella rassegna Vanity Fair Stories, durante la quale ha anche annunciato che il suo nuovo documentario CHIARA sarà disponibile su Netflix a partire da lunedì 23 novembre.

Chiara Ferragni smentisce il flirt con Achille Lauro: “Solo amici”

Intervistata al Teatro Giorgio Gaber, l’influencer si è ritrovata a rispondere alla domanda sul musicista posta a bruciapelo da un giornalista: “Con Achille Lauro c’è stata o no una storia?” Prima l’influencer ha sghignazzato, poi ha risposto seriamente, spiegando di non aver mai avuto una storia extraconiugale. “Siamo solo amici”, ha puntualizzato. Quindi ha aggiunto: “Però mi ha fatto ridere perché quando è uscito questo gossip tutti, invece di dire ‘ahhh Chiara’, dicevano ‘lui è un figo, avresti dovuto'”. Per questo mi ha fatto ridere”.

Le dichiarazioni di Achille Lauro

In passato anche a Lauro erano state domandate delucidazioni sul gossip che lo aveva visto protagonista. In particolare, alla vigilia di Sanremo 2025, gli venne chiesto se avesse avuto un flirt con Ferragni. “Lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere”, aveva risposto l’artista che portò poi il discorso su un tema più ampio e serio: “Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è molto diverso”.

Nei giorni successivi al Festival, a Lauro era stata fatta di nuovo una domanda su Ferragni. In quel frangente arrivò una smentita più secca. Il cantante disse che la questione era stata “roba montata da terzi”, rimarcando che né lui né l’influencer avevano mai confermato il flirt. Ora ha rotto il silenzio anche Ferragni: solo un’amicizia con Lauro, nessuna storia segreta.