Chiara Ferragni e José Hernandez, figlio in arrivo? Le rivelazioni delle persone vicine all’ex moglie di Fedez

Sono ormai settimane che circolano indiscrezioni che sostengono che Chiara Ferragni e il suo nuovo compagno, il manager colombiano José Hernandez, si starebbero apprestando a diventare genitori. La voce relativa alla presunta gravidanza non è mai stata smentita e nemmeno confermata dai diretti interessati. Ci ha pensato il settimanale Chi ad andare a fondo della questione e a fare chiarezza. Il giornalista Giuseppe Candela, nella rubrica “C’è chi dice”, ha riferito di essere entrato in contatto con persone vicine all’imprenditrice digitale cremonese, le quali gli avrebbero confidato che l’ex moglie di Fedez non sarebbe incinta.

Chiara Ferragni non è incinta: parlano persone vicine all’influencer cremonese

Ferragni ed Hernandez hanno iniziato a fare coppia fissa dallo scorso dicembre. Durante l’estate, le voci di una presunta dolce attesa dell’influencer si sono moltiplicate. C’è chi ha parlato di pancino sospetto, chi di abiti morbidi per celare alcune rotondità tipiche della gravidanza e chi di scelte alimentari mirate. Sia Chiara sia José sono rimasti in silenzio quando hanno iniziato a proliferare a più non posso le congetture. Una scelta che ha ulteriormente reso più rumoroso il gossip. Gossip che è stato messo a tacere nelle scorse ore da Giuseppe Candela.

“Persone vicine a Chiara escludono la gravidanza. Non è incinta, l’amore per José, quello sì, procede a gonfie vele”, ha scritto il giornalista. Dunque nessun bebé in arrivo. Chi invece è diventato genitore tris è stato Fedez. La sua compagna Giulia Honegger ha partorito Edoardo Lupo lo scorso 16 luglio. I ben informati hanno rivelato che Ferragni, fin da quando è stata avvisata che i figli avuti con l’ex marito (Leone e Vittoria) avrebbero accolto un fratellino, ha dato tutta la sua disponibilità affinché venisse creato un bel clima da famiglia allargata.

Pubblicamente, invece, non ha mai commentato il fatto che Fedez abbia avuto un figlio dopo la conclusione del matrimonio. Per i due ex coniugi il naufragio sentimentale non è stato una passeggiata. Anzi hanno vissuto mesi burrascosi, dove non sono mancate dichiarazioni incrociate al vetriolo. Pian piano hanno poi trovato un equilibrio da genitori separati e oggi, per il bene di Leone e Vittoria, remano nella stessa direzione.