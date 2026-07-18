Fedez e Giulia Honegger, è nato il figlio Edoardo Lupo: l’annuncio, le foto e il dettaglio importante

Fedez e Giulia Honegger hanno accolto tra le loro braccia il figlio Edoardo Lupo. L’annuncio della nascita è stato anticipato dal settimanale Gente nelle scorse ore e confermato dai neo genitori lungo la mattinata di sabato 18 luglio, quando la stilista e il rapper, sui loro profili Instagram, hanno pubblicato le prime foto del bebè. “Una gioia così grande”, ha scritto il cantante a corredo degli scatti realizzati al San Raffaele di Milano, struttura in cui ha partorito la compagna.

Fedez e Giulia Honegger annunciano la nascita del figlio Edoardo Lupo

Negli ultimi giorni Fedez e Honegger sono spariti dai social e molti hanno ipotizzato che fosse nato il loro bebè. Nella giornata di ieri il magazine Gente ha lanciato lo scoop, scrivendo di aver appreso da fonti certe che il bimbo è venuto alla luce il 16 luglio e che è stato chiamato Edoardo Lupo. Adesso il neo papà e la neo mamma hanno ufficializzato l’arrivo del neonato.

Il dettaglio delle foto con il viso oscurato

Tantissimi fan si sono congratulati con la coppia. Molti anche coloro che hanno notato un dettaglio curioso legato al nuovo modo di comunicare del rapper. Un modo alquanto differente rispetto a quello usato durante il matrimonio con Chiara Ferragni: Fedez, nel postare i primi scatti di Edoardo Lupo, ha oscurato il viso del piccino. Dunque è probabile che, rispetto a quanto visto con i suoi primi due bimbi (Leone e Vittoria), manterrà molta più privacy con il terzogenito anche in futuro.

D’altra parte la svolta verso un maggiore riserbo sulla sua vita privata è mesi che la si nota. Da quando ha iniziato la relazione con Honegger, stilista e cofondatrice del marchio Ayme, Fedez ha cominciato a sottrarsi ai riflettori della cronaca rosa, preferendo vivere in modo più appartato e lontano dal chiacchiericcio del gossip.

Fedez papà tris, per Giulia Honegger prima maternità

Per Fedez, come è noto, si tratta della terza paternità, mentre per Giulia si tratta della prima maternità. E Chiara Ferragni come ha reagito? Per ora, pubblicamente, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nelle scorse settimane, però, alcuni ben informati hanno assicurato che l’influencer cremonese è tornata ad avere buoni rapporti con l’ex marito, al quale avrebbe detto che da parte sua avrà tutto il sostegno necessario affinché Edoardo Lupo si integri con i fratellini Leone e Vittoria.