 Skip to main content
Gossip

Giulia Honegger ha cambiato radicalmente Fedez, l’ammissione sincera del rapper

Fedez si sbilancia per la prima volta pubblicamente con parole al miele sulla giovane compagna Giulia Honegger

Entra anche tu sul canale WhatsApp di Gossip e TV per non perderti nemmeno una notizia!

Mirko Vitali27 Aprile 20263 minuti di lettura
Fedez e il bacio a Giulia Honegger

Il “nuovo” Fedez è un lontano parente del personaggio di qualche mese fa, quello che si ficcava in ogni polemica, che si metteva a strizzare l’occhio a Fabrizio Corona, che aveva legami con persone non troppo raccomandabili e che non perdeva occasione di lanciare bordate all’ex moglie, quando questa era al tappeto, provata dagli sviluppi del “pandoro-gate” e dalla fine del suo matrimonio. Poi, di colpo, tutto questo è finito. Il cantante è via via sparito dal gossip, ha smesso di parlare di Chiara Ferragni, si è dedicato soltanto alla musica e ad altri progetti professionali. In sintesi, ha smesso di fare ‘casino’ e, come direbbero le persone sagge, ha messo la testa a posto. Ma da che cosa si è originato questo drastico cambiamento? Dal legame che ha intrecciato con Giulia Honegger, la ragazza che lo ha stregato e che tra poche settimane lo renderà padre per la terza volta.

La dedica di Fedez a Giulia Honegger

Che la giovane stilista avesse avuto un ruolo cruciale nel ‘forgiare’ il ‘nuovo’ Fedez lo si è capito da un pezzo. Proprio nel momento in cui è cominciata la love story, il rapper ha fatto delle scelte di vita in direzione contraria a quelle fatte fino ad allora. In altre parole, o è stato un caso che tutto ciò sia avvenuto in concomitanza con l’avvio della frequentazione con Giulia oppure è proprio stata quest’ultima a portare il cantante a cambiare profondamente. La seconda ipotesi si è rivelata quella corretta. Ad ammetterlo è stato lo stesso Fedez con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio”, ha scritto Fedez, a corredo di una carrellata di foto con la fidanzata. La chiusura con una menzione a Maurizio, ossia il suo cane, è stata pensata per dare un tocco di ironia alla dedica che, invece, è stata chiaramente destinata alla compagna; è la prima volta che l’artista milanese si sbilancia pubblicamente e in modo così sincero sulla stilista.

Tra l’altro, si mormora che Honegger, nonostante abbia solo 24 anni, sia già molto matura. Sarebbe stata lei a convincere il compagno a riallacciare i rapporti con Chiara Ferragni. E sembra che sia riuscita nell’intento. A oggi, rispetto ai primi periodi post separazione, i due ex coniugi avrebbero ritrovato un po’ di dialogo.

Tag:

Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

Lascia una risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.