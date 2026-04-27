Giulia Honegger ha cambiato radicalmente Fedez, l’ammissione sincera del rapper

Il “nuovo” Fedez è un lontano parente del personaggio di qualche mese fa, quello che si ficcava in ogni polemica, che si metteva a strizzare l’occhio a Fabrizio Corona, che aveva legami con persone non troppo raccomandabili e che non perdeva occasione di lanciare bordate all’ex moglie, quando questa era al tappeto, provata dagli sviluppi del “pandoro-gate” e dalla fine del suo matrimonio. Poi, di colpo, tutto questo è finito. Il cantante è via via sparito dal gossip, ha smesso di parlare di Chiara Ferragni, si è dedicato soltanto alla musica e ad altri progetti professionali. In sintesi, ha smesso di fare ‘casino’ e, come direbbero le persone sagge, ha messo la testa a posto. Ma da che cosa si è originato questo drastico cambiamento? Dal legame che ha intrecciato con Giulia Honegger, la ragazza che lo ha stregato e che tra poche settimane lo renderà padre per la terza volta.

La dedica di Fedez a Giulia Honegger

Che la giovane stilista avesse avuto un ruolo cruciale nel ‘forgiare’ il ‘nuovo’ Fedez lo si è capito da un pezzo. Proprio nel momento in cui è cominciata la love story, il rapper ha fatto delle scelte di vita in direzione contraria a quelle fatte fino ad allora. In altre parole, o è stato un caso che tutto ciò sia avvenuto in concomitanza con l’avvio della frequentazione con Giulia oppure è proprio stata quest’ultima a portare il cantante a cambiare profondamente. La seconda ipotesi si è rivelata quella corretta. Ad ammetterlo è stato lo stesso Fedez con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio”, ha scritto Fedez, a corredo di una carrellata di foto con la fidanzata. La chiusura con una menzione a Maurizio, ossia il suo cane, è stata pensata per dare un tocco di ironia alla dedica che, invece, è stata chiaramente destinata alla compagna; è la prima volta che l’artista milanese si sbilancia pubblicamente e in modo così sincero sulla stilista.

Tra l’altro, si mormora che Honegger, nonostante abbia solo 24 anni, sia già molto matura. Sarebbe stata lei a convincere il compagno a riallacciare i rapporti con Chiara Ferragni. E sembra che sia riuscita nell’intento. A oggi, rispetto ai primi periodi post separazione, i due ex coniugi avrebbero ritrovato un po’ di dialogo.