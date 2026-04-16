Fedez fa pace con Chiara Ferragni, il ruolo cruciale di Giulia Honegger: ecco cosa ha fatto la giovane

Giulia Honegger avrebbe lavorato nell’ombra, lontana dai riflettori che non ama per nulla, affinché Fedez si riappacificasse con l’ex moglie Chiara Ferragni. Questo è ciò che rivela il magazine Oggi, raccontando che la 23enne milanese, che con il rapper aspetta un figlio (la gravidanza è stata confermata pochi giorni fa dallo stesso cantante), avrebbe fatto il possibile per mettere fine alle ruggini tra i due ex coniugi. I suoi sforzi sarebbero stati premiati in quanto il suo compagno e l’influencer cremonese, negli ultimi mesi, sarebbero tornati ad avere rapporti distesi e non più avvelenati come quelli avuti nel primo periodo post separazione.

Giulia Honegger matura: ha lavorato per la pace tra Fedez e Chiara Ferragni

Honegger, nonostante la giovane età, si sarebbe dimostrata più che matura, spingendo Fedez a deporre l’ascia di guerra contro Ferragni. Una ricostruzione corroborata dal fatto che, da quando la giovane stilista e il rapper fanno coppia, lui ha smesso di lanciare bordate nei confronti della madre dei suoi primi due figli, Leone e Vittoria. E l’assunzione di un tale atteggiamento meno scontroso e polemico sarebbe in buona parte merito proprio di Giulia che avrebbe fatto di tutto affinché il compagno ritrovasse serenità, facendogli capire che uno dei punti da cui partire per recuperare la tranquillità riguardava proprio il suo rapporto con l’ex coniuge.

Che Fedez e Ferragni abbiano iniziato a lasciarsi alle spalle le vecchie ruggini è anche stato dimostrato dal fatto che, al compleanno del figlio Leone di pochi giorni fa, c’erano entrambi. E c’era anche Honegger, con il pancione in vista. Giulia avrebbe lavorato con pazienza per far sì che venissero gettate le basi per far convivere serenamente una famiglia allargata. Il compagno l’avrebbe ascoltata.

Anche Ferragni avrebbe apprezzato e, infatti, si mormora che, quando Chiara ha saputo che l’ex marito sarebbe diventato padre per la terza volta, avrebbe fatto sapere che non avrebbe giocato alcun tiro mancino verso di lui. Anzi, avrebbe spiegato che da parte sua ci sarà tutto l’impegno possibile per far entrare serenamente nelle vite di Leone e Vittoria il futuro fratellino o sorellina che accoglieranno (il sesso del bebè non è ancora stato svelato).