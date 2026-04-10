Fedez papà tris, ecco il pancione di Giulia Honegger: le sensazioni del rapper

Di dubbi ne erano rimasti davvero pochi, ora non ce ne sono più: Fedez diventerà papà per la terza volta, la sua compagna Giulia Honegger è incinta. Il rapper milanese, nel primo pomeriggio di venerdì 10 aprile, ha pubblicato tra le storie di Instagram uno scatto in cui si vede il pancione della compagna. Già nei giorni scorsi aveva seminato indizi sulla dolce attesa, ma mai in modo inequivocabile. Adesso, invece, ha immortalato la protuberanza sul ventre della giovane stilista, impreziosendo l’immagine con un cuore bianco. Evidentemente il cantante, scegliendo una tonalità neutra, non ha voluto riferire pubblicamente il sesso del bebè. Si mormora che sia un maschietto, ma su tale argomento non ci sono conferme. Dunque bisognerà attendere ancora un po’ per sapere se i primi due figli dell’artista, Leone e Vittoria, avranno un fratellino o una sorellina.

Giulia Honegger sfoggia il pancione: Fedez al settimo cielo

Il fatto che Fedez abbia per la prima volta ripreso Giulia con il pancione in vista, corredando lo scatto con un cuore, è segno che il rapper è più che contento di diventare nuovamente padre. Nei giorni scorsi sono trapelati retroscena secondo cui sia la famiglia del cantante sia quella della stilista avrebbero accolto la notizia della dolce attesa con positività. E pure Chiara Ferragni avrebbe dato tutta la sua disponibilità affinché Leone e Vittoria, i frutti d’amore avuti con l’ex marito, instaurino, quando sarà il momento, un bel legame con il fratellino o la sorellina in arrivo.

Sempre stando alle indiscrezioni recenti, Honegger dovrebbe partorire in piena estate. Fedez, alla fine, ha ceduto. Il cantante ha fatto di tutto per tenere la gravidanza nascosta ai media. E per diversi mesi ci è anche riuscito. Ma si sa che una delle poche cose che non può essere tenuta segreta in eterno è proprio l’arrivo della cicogna. Perché a un certo punto il pancino diventa pancione e nasconderlo diventa impossibile.

Da segnalare inoltre come Fedez, rispetto all’epoca del matrimonio con Ferragni, abbia drasticamente cambiato registro in merito al modo di comunicare le sue vicende private. Prima riferiva una miriade di dettagli personali via social, ora cerca il più possibile di tenersi lontano dal gossip.