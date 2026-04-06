Fedez e Giulia Honegger, retroscena sull’organizzazione del matrimonio: il rapper ha perso la testa

Fedez, nelle scorse ore, ha di fatto confermato ciò che il gossip va dicendo da settimane: la sua fidanzata Giulia Honegger, giovane stilista milanese, è incinta. Nel giorno di Pasqua il rapper ha pubblicato degli scatti della compagna, che non ha fatto nulla per celare il pancino. Il cantante diventerà quindi padre per la terza volta (ha già due figli, Leone e Vittoria, nati dalla relazione con Chiara Ferragni). Per Honegger invece si tratta della prima maternità. Ma le curiosità sulla coppia non sono finite qui: sembra che i due piccioncini abbiano in progetto di sposarsi dopo l’arrivo del figlio.

Fedez e Giulia Honegger: l’indiscrezione sul matrimonio

Si mormora che la stilista sia incinta di un maschietto e che il bebè nascerà in piena estate. Poco fa, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto su Instagram con lo pseudonimo di “Investigatore social”, ha scritto di aver saputo che nella giornata di Pasqua la coppia, mentre si trovava a pranzo con alcuni amici, avrebbe rivelato l’intenzione di sposarsi. Secondo Rosica, le nozze saranno organizzate per l’estate 2027. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito l’indiscrezione.

Fedez e Giulia si sono conosciuti nell’estate 2025. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo ed è una persona molto riservata. Quando è scoccata la scintilla, il rapper era reduce da mesi turbolenti sul fronte sentimentale. Dopo aver messo fine al matrimonio con Chiara Ferragni, sgretolatosi dopo lo scoppio del famigerato ‘Pandoro Gate’, il cantante ha avuto diversi flirt. Tutti amori fugaci, consumati in fretta. Poi è stato stregato da Honegger per la quale ha perso la testa.

Con la giovane stilista ha drasticamente cambiato anche il modo di comunicare il proprio privato. Fedez, con Chiara Ferragni, raccontava un’infinità di aneddoti riguardanti la sua sfera personale; con Giulia invece mantiene massimo riserbo sui suoi affari di cuore. Basti pensare che non ha mai ufficializzato pubblicamente la dolce attesa della compagna, sebbene ormai non ci sia più alcun dubbio sul fatto che stia conducendo una gravidanza.

Si mormora che Ferragni, quando ha saputo che l’ex marito diventerà di nuovo padre, abbia reagito bene, riferendo che non ha alcuna intenzione di essere d’intralcio in alcun modo. Anzi, sempre secondo i ben informati, avrebbe spiegato che da parte sua ci sarà disponibilità affinché Leone e Vittoria si affezionino al bebè in arrivo.