La versione di Ferragni: è uscito su Netflix il documentario CHIARA. L’influencer cremonese ha raccontato gli ultimi tre burrascosi anni della sua vita. La data spartiacque è il 15 dicembre 2023, quando viene reso noto sulla stampa che l’Agcom l’ha sanzionata per un milione di euro per il cosiddetto “Pandoro gate“. Da quel momento è cominciato l’inferno che ha terremotato la sua esistenza. I contratti con le grandi aziende sono saltati e Fedez l’ha lasciata. Tutto è crollato nel giro di pochi mesi. Successivamente la 39enne ha scoperto addirittura che il marito l’aveva per anni tradita con un‘amante, Angelica.

Chiara Ferragni nel documentario Netflix: “Con Fedez relazione tossica e mai approvata dai miei genitori”

Il 15 dicembre 2023 Ferragni, non appena ha appreso della multa, ha svegliato Fedez che stava dormendo. “Ma come è possibile che ti abbiano multato per un milione?”, ha chiesto stupito il rapper. Fu l’inizio del caos. “Non sapevo se dire qualcosa o no pubblicamente – ha ricordato l’influencer – Ero devastata emotivamente, a Fede ho detto di starmi vicino e che avevo bisogno del suo supporto. Lui mi ha risposto: ‘Non mi hai mai detto che prendevi un milione'”. Ed è a questo punto che Ferragni ha svelato che mentiva al marito sui suoi compensi: “A lui non dicevo mai i miei cachet. Di solito mentivo sui miei compensi, riducendoli. Lui era competitivo. Quanto fatturavo gonfiava il mio ego. Ma con lui era il contrario, dovevo essere più piccola anche in questo”.

“Parlo con Federico e la sua collaboratrice che ci suggerisce di fare una donazione significativa e di fare un video di scuse. Il video del 18 dicembre, quello dell’errore di comunicazione, fu scritto a sei mani, con Fede e una terza persona”, ha spiegato Ferragni. Quel contenuto, mediaticamente, fu disastroso. Le persone si inferocirono ancor di più e la credibilità dell’influencer fu polverizzata.

“Sono passata dall’essere invitata dappertutto all’essere esiliata da tutto il mio mondo. Sentivo di avere la lebbra per le persone. Avevo il terrore di dire ciao, mi sentivo sopraffatta da tutto. Ma non voglio assolutamente sembrare una vittima, mai nella vita”, ha proseguito l’imprenditrice. In quel periodo il suo matrimonio, che era già in crisi, si sgretolò. “Ho sempre sentito che era una storia che non era destinata a funzionare. Ma a questa favola ho creduto tantissimo, anche se i miei genitori non approvavano al cento per cento”, ha aggiunto Ferragni.

E ancora: “Lui era molto geloso, una cosa tossicissima. La proposta di matrimonio a Verona? Io pensavo fosse troppo presto ma lo amavo, anche se litigavamo molto. Ho detto di sì e ho pensato: ‘Vediamo ora come va’. Al matrimonio alla fine ci siamo arrivati. Con Federico la gente voleva la favola, piaceva a tutti e piaceva a noi. La narrazione era la proiezione di quello che noi volevamo essere come coppia”.

Ferragni e la crisi con Fedez a Sanremo: “Tutti videro che mi mancava di rispetto, prima lo sapevo solo io”

Quando è scoppiato il ‘Pandoro gate’ i problemi di coppia sono diventati ancor più profondi. Ferragni si è sentita abbandonata dal marito: “Faccio fatica a dire cose negative di lui, nonostante il male che mi ha fatto. Non voglio vendetta, voglio solo dire la mia versione. Con lui mi sentivo che ero da sola“. Spazio poi a quando fu protagonista al Festival di Sanremo. Fedez le rubò la scena baciando sul palco Rosa Chemical.

“A Fede avevo chiesto solo di applaudirmi e di essere felice per me, o di far finta di farlo. Tra l’altro è una cosa che nemmeno dovresti chiedere a tuo marito – ha rimarcato l’influencer – Non era il fatto che mi avesse tolto la scena con il bacio a Rosa Chemical. Era il fatto che tutti avevano visto come mi mancasse di rispetto, prima lo sapevo solo io”. Dopo Sanremo vissero un mese di crisi. Ferragni pensò di mettere fine alla relazione, ma alla fine tornò sui suoi passi.

La confessione di Fedez: “Ho un’amante”

Dopo la fine del matrimonio, si è scoperto che il rapper ha avuto per anni un’amante, Angelica. Ferragni lo scoprì una sera spiando il suo cellulare: “Dormiva e guardai nelle foto nascoste del suo telefono e trovai questi screenshot con una conversazione con questa tipa che gli scriveva: ‘Stavolta non me la sentivo'”. A quel punto Chiara lo ha cacciato, ma la relazione non era ancora finita: “L’ho sbattuto fuori di casa. Ma alla fine mi ha lasciato lui dicendomi che non poteva più stare con me”.

Tornando all’amante, Fedez ha confermato la storia clandestina a Ferragni a ridosso delle feste di Natale del 2024: “Ho parlato con Federico e mi ha detto che è stato con Angelica, anche prima del matrimonio. Mi ha detto che da sempre aveva avuto questa amante. Adesso mi vedo come una povera babba, si era affezionato a me come a un cagnolino. Essermi sentita abbandonata come un giocattolo che non funziona più mi ha fatto male”.

Ferragni ha anche raccontato un altro episodio delicato familiare che l’ha fatta stare molto male: “Ricordo che eravamo ancora insieme, era tornato tardissimo e non so perché. Gli avevo fatto una piazzata e lui mi rispose: ‘Stai zitta te che adesso non sai fare nemmeno la madre’. Quella roba mi ha distrutto proprio. Io stavo cercando di fare il mio massimo, ma quando stai male è difficile prendersi cura degli altri”.