Chiara Ferragni, attraverso un’intervista rilasciata a Vanity Fair nei giorni scorsi, ha annunciato che prossimamente sbarcherà su Netflix con il documentario “CHIARA”, in cui racconterà la sua versione sul “Pandoro gate”. Lo scandalo scoppiò tre anni fa e sconquassò la vita dell’imprenditrice digitale. Tutto nacque da un’inchiesta giornalistica di Selvaggia Lucarelli che ravvisò dei punti oscuri nell’operazione benefica che vide protagoniste l’azienda Balocco e Ferragni. Il resto è storia. Da allora la reputazione dell’influencer è colata a picco. Di conseguenza i contratti con i grandi marchi sono stati stracciati. Poi è anche arrivato il divorzio da Fedez. Un periodo buio per la 39enne che ha anche vissuto l’incubo della depressione. Tutto sarà raccontato nel nuovo prodotto che verrà reso disponibile sulla piattaforma del colosso americano. Secondo Lucarelli, non un’idea brillante.

Selvaggia Lucarelli stronca nuovamente Chiara Ferragni: “Geniale disseppellire il pandoro gate”

Lucarelli ha commentato la notizia della realizzazione del documentario “CHIARA” con ironia, stroncando l’idea di base con dieci parole: “Geniale disseppellire il pandorogate, quando ce ne stavamo quasi dimenticando”. Dunque, secondo la giornalista, al di là della qualità del prodotto, la scelta di Ferragni di parlare ancora della vicenda dei pandori non è una mossa furba. In altre parole, l’opinionista del Grande Fratello Vip considera la decisione dell’influencer un boomerang.

Il dietrofront di Chiara Ferragni dopo tre anni

Nel frattempo Ferragni ha fatto dietrofront rispetto a quanto dichiarato tre anni fa. Pochi giorni dopo lo scoppio del “Pandoro gate” si difese, affermando che c’era stato un “errore di comunicazione”. Una dichiarazione che fu criticata a più non posso da migliaia di persone che sostennero che con una simile esternazione l’imprenditrice non si stava assumendo alcuna responsabilità su quanto accaduto. Di recente Ferragni ha corretto il tiro, affermando che l’intera operazione fu sbagliata. Una presa di coscienza ben differente rispetto al dicembre 2023. Della serie: meglio tardi che mai.

Le critiche per il documentario Netflix

Tornando al documentario “CHIARA”, anche su questo fronte non sono mancate le critiche sui social nei confronti della 39enne. Diversi utenti hanno sostenuto che sul “Pandoro gate” sia stato detto e scritto di tutto e che quindi l’argomento rischia di non avere più appeal per il pubblico. C’è anche chi ha sostenuto che l’imprenditrice stia nuovamente cercando di fare business sulla propria vicenda personale. E ancora, c’è chi ha puntato il dito contro Netflix, dicendo che a determinati personaggi pubblici non si dovrebbe dare risalto.