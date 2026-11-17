Chiara Ferragni fa dietrofront per la prima volta sul “Pandoro gate“: quando scoppiò lo scandalo, che ha quasi polverizzato la sua credibilità e, di conseguenza, la sua carriera da influencer, parlò di “errore di comunicazione”. A distanza di tre anni da quella dichiarazione, in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, ha dichiarato che non c’è stato alcun “errore di comunicazione” e che tutta l’operazione con Balocco è stata sbagliata. Un’ammissione netta, che molti speravano arrivasse prima. Ma meglio tardi che mai. Inoltre l’imprenditrice digitale ha rilasciato esternazioni anche sul matrimonio vissuto con Fedez. E per l’ex marito non ha avuto parole tenere, parlando di tossicità e solitudine. E ancora, Ferragni ha lasciato intendere che probabilmente non potrà tornare agli antichi fasti, ossia a essere un’icona indiscussa di Instagram. Quel tempo lo considera praticamente terminato, anche perché il mondo del web è mutato profondamente negli ultimi anni, così come la sua vita.

“Pandoro gate”, parla Chiara Ferragni: l’ammissione dell’errore dopo tre anni

Ferragni ha annunciato che sarà protagonista di un progetto su Netflix dal titolo “CHIARA”. Ripercorrerà le tappe salienti della sua vita. Un assaggio di quel che si vedrà lo ha dato conversando con Vanity Fair, sulla cui copertina si legge “Nulla sarà più come prima”. In effetti, per lei, è così. Il caso Balocco le ha terremotato l’esistenza. “Dopo tre anni, posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”, ha sottolineato. Un’ammissione di responsabilità che è diventata ancor più convinta quando ha evidenziato che a capo dell’azienda c’era lei: “Io non ho pensato di dare la responsabilità ad altri. Ero io il CEO della società”.

Il matrimonio con Fedez tra solitudine e tossicità

Per anni Fedez e Ferragni hanno spacciato il loro matrimonio per una relazione idilliaca. Quando tutto è crollato si è capito che di idilliaco c’era ben poco. D’altra parte sono stati i diretti interessati ad ammetterlo. Il rapper ha in passato detto che la storia con l’influencer era diventata tossica. Su questo punto anche Chiara è d’accordo. “Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore”, ha spiegato. Ha poi aggiunto di credere che da parte dell’ex marito forse la storia d’amore non è mai stata vissuta fino in fondo: “Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu”. Poi una confessione tanto stringata quanto cruda e potente: “Con Federico mi sentivo sola”.

Il crollo e la paura che il cervello smettesse di voler lottare

Dopo il ‘Pandoro gate’ e la fine del matrimonio, Ferragni ha attraversato un periodo buio. Dall’essere una diva, si è ritrovata bersagliata dalle critiche. Le aziende con cui lavorava hanno stracciato i contratti. Molti amici o pseudo tali sono spariti. Una dinamica che si ripete dall’alba dei tempi: quando si è vincitori c’è un sacco di gente sul carro, quando si è al tappeto restano in pochi a tendere la mano. Ferragni piombò nell’incubo della depressione: “Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi”. “In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare”, ha aggiunto. Grazie ai figli, alle sue sorelle, ai genitori e agli amici ‘veri’, è riuscita pian piano a riemergere. Ad aiutarla è stato anche un percorso di terapia.

La dichiarazione su Fabio Maria Damato e sul suo tempo che “forse è finito”

Ferragni ha anche parlato di Fabio Maria Damato, il suo ex braccio destro. Per anni sono stati inseparabili. Il ‘Pandoro gate’ ha spazzato via anche il loro rapporto. “Chi ti fa sentire così speciale spesso ti sta fregando”, ha dichiarato in riferimento a Damato. Non proprio una carezza. D’altra parte anche il manager non è stato tenero nei confronti della sua ex datrice di lavoro nelle interviste recenti.

Dopo la burrasca e la distruzione, arriva il tempo per ricostruire. Chiara si trova in questa fase ora. E ha la consapevolezza che probabilmente il successo avuto in passato non potrà più tornare. “Forse sì, ho fatto il mio tempo. In alcune cose sono stata una pioniera. Però il mondo è cambiato”, ha rimarcato. Tuttavia non ha intenzione di ritirarsi dalle scene. Continuerà a imbastire progetti. Anche sul lato sentimentale sta ritrovando pace e serenità grazie a José Hernández, con il quale fa coppia dall’inizio del 2026.